Magaly Medina apuntó toda su artillería contra el programa de Gisela Valcárcel, sobre todo en los ‘talentos’ que están concursando en esta temporada de ‘El Artista del Año’. La ‘Urraca’ no dudó en enfilar su primer cargamento de críticas contra Milett Figueroa , quien en la segunda gala del programa de América Tv se atrevió a cantar ‘La Negra tiene tumbao’ de Celia Cruz y que no fue del agrado del público y del jurado.

“Está bien que esté en clases de canto hace tres años atrás, pero cuando no hay talento, no hay materia bruta que pulir, no hay diamante”, dijo Magaly en su programa.

Así fue la presentación de Milett Figueroa en "El artista del año" (VIDEO)

“Hasta yo canto mejor en Karaoke, es que realmente no tiene voz y pensar que tú puedes cantar en un karaoke o en la sala de casa con unos amigos, no quiere decir que te vayas a un concurso donde la gente que está en su casa quiere ver talento, porque hay otros programas en la tv donde realmente se nota el talento e incluso en gente desconocida, gente que quiere un momento de gloria, cinco minutos de fama y lucir la voz que tiene”, agregó la periodista.

Indicó que en el espacio de Gisela Valcárcel el casting fue pésimo, porque por qué van a enfrentar a Josimar y María Grazia Polanco con Diego Val, Fabio Agostini y Milett que no cantan. “Yo no sé quien hizo este casting, no sé porqué llevaron a Milett Figueroa, porque talento para el canto, esta chica no lo tiene y tiene que darse tres golpes en el pecho y decir “yo no tengo talento para esto”, que siga cantando en la ducha, de repente le va muy bien”

