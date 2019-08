Stephanie Valenzuela: "Magaly Medina se va a comer sus palabras"

Stephanie Valenzuela , desde Madrid, contó que viene trabajando en su carrera musical y piensa tomar medidas legales en contra de Magaly Medina , quien cuestionó los lujosos viajes que realiza al lado de su hermana Giuliana.

“Estoy tranquila, siempre trabajando y avanzando en mi carrera musical. Lo que se viene para mí es tan grande, que Magaly (Medina) se va a comer sus palabras y le va a saber amargo”, sostuvo la modelo y cantante.

¿Piensas tomar acciones legales contra Magaly por referirse a ti y a tu hermana?

No me gusta amenazar, yo actúo y punto. Este no es un tema de la prensa, es un tema legal.

¿Se verán en los tribunales?

Ya verán lo que pasará. Por ahora solo me queda seguir trabajando, lo único que me interesa es que reboten (en la prensa) mi trabajo musical, lo demás lo ve el abogado.

¿Sigues soltera?

Eso lo sé yo, nada más. Es mejor no decir nada de la pareja para no entrar en chismes.

¿Cuándo regresas a Perú?

Pronto, aún no tengo una fecha.

¿Te veremos en una nueva temporada de ‘El artista del Año’?

Me verán en televisión de todas maneras.



Quizás te animes a incursionar en la actuación.

No me da tiempo para actuar. Ahorita mi prioridad es la música.

En tu cuenta de Instagram observamos que estás grabando una nueva canción...

Sí, grabé en Miami, pero ahora (estoy) en Europa.

¿Estás de vacaciones?

No, solo me tomé una semana (libre).