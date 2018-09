Magaly Medina se hartó de Tilsa Lozano: "Ya me aburrió responderle. Ahorita mis prioridades son otras"

¡Se desató! Tilsa Lozano arremetió contra Magaly Medina, después de que la popular ‘Urraca’ señalara que la animadora era ‘infeliz’ con ‘Miguelón’.



“Ella no es una persona audaz, no es capaz, simplemente es buena para rajar, pero a veces se le cruzan los ‘chicotes’ y se contradice. Pobrecita, me da lástima, estaba en Europa y pensaba en mí, parece que su marido no la tiene bien entretenida”, comentó Tilsa Lozano.



“¿Si temo que me responda? No. Todavía tengo varias ‘perlas’ por soltar. Si quieres puedo decir la dirección donde harían un ampay”, indicó.



Asimismo, se refirió a las recientes declaraciones de Magaly Medina, quien deslizó que pronto reaparecerá en televisión.



“Escuché que Ney Guerrero dijo que tendrá que ver el termómetro del público, pero después de hacer dos puntos (en Latina) está clarísimo que la gente no la acepta, que es un ‘cadáver televisivo’. No le ha ido bien en nada, solo es buena para el chisme y para rajar”, refirió Tilsa Lozano, quien anunció el concierto de Romeo Santos para el 29 de noviembre en el estadio Nacional.



MAGALY: YA ME ABURRIÓ

​

Enterada de los dardos que le lanzó Tilsa Lozano, Magaly Medina soltó una sonora carcajada.



“Ya me aburrió responderle. Ahorita mis prioridades son otras”, dijo.



Estás concentrada en tu regreso a la TV, ¿será este año?

Seguramente el próximo. Mientras tanto sigo dejando que mi marido me engría con viajes. Este sábado nos vamos a Chimbote, somos todoterreno.