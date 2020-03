No tolera las críticas. Magaly Medina le respondió al Colegio de Periodistas y habló sobre sus estudios inconclusos de periodismo tras las críticas que generaron su entrevista a Janet Barboza.

Magaly Medina se mostró furiosa con el comunicado del Colegio de Periodistas, en especial, con la parte en la que mencionan que lucharán para que los profesionales que conducen programas periodísticos estén titulados en la carrera de periodismo o de comunicaciones. “No estoy afiliada porque yo no logré terminar la carrera, dos años y medio estudié en el instituto Bausate y Meza. Acá se arañan porque no tenemos títulos universitarios, yo le quiero decir que así tengha mi titulo en la mano jamás me afiliaría” dijo la conductora de televisión sobre el pronunciamiento de la institución.

La conductora habló sobre otros periodistas de la televisión que no tiene título. “Hay varios periodistas con título en la mano que no sirve para nada. Los periodistas de la televisión no provenimos de periodismo ni de la comunicación, hay abogados, historiadores que están frente a los programas de televisión como César Hildebrandt , Federico Salazar y muchos otros”, expresó Magaly Medina.

Finalmente Magaly Medina decidió terminar su crítica al Colegio de Periodistas con una frase de Beto Ortiz sobre el oficio del periodismo. “Con esto le contesto a nuestro colegio. El periodismo es generoso (...) pero no todos saben cómo se hace. Atención Mujeres al Mando, el periodismo tiene un oficio, no se convierten en periodistas. No lo hagas, si no sabes como se hace no lo hagas. Hay gente en la televisión que así tenga el cartón no sabe que hacer”, indicó la conductora de “Magaly TV La Firme”.

Magaly Medina se pronuncia por críticas a estudios inconclusos





SE PRONUNCIAN POR PELEA ENTRE JANET BARBOZA Y MAGALY MEDINA

El Colegio de Periodistas se mostró bastante indignado por la pelea que sostuvieron Janet Barboza y Magaly Medina en el programa “Magaly TV La Firme” y tildó a las conductoras de televisión de "personas mediáticos sin títulos profesionales de periodista o comunicador, que son un lastre y ejemplo lamentable de la llamada “televisión basura”. Al respecto, la periodista se mostró furiosa contra la institución y contraataco desde su trinchera.

Magaly Medina no soportó que el Colegio de Periodistas alzará su voz en contra de la accidentada entrevista que le realizó a Janet Barboza. La conductora indicó que la indignación de la institución le parece selectiva. “Se indignan de manera selectiva sobre cuando se trata de mí, cuando se trata de estos pobres diablos que los levantaron en el otro canal nadie se indigna. Algún colectivo alzó su voz y dijo cómo es posible (...) no pasaba nada, así de intrascendentes eran”, indicó la periodista sobre la asociación y sobre el desaparecido programa ‘Válgame’.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ continuó despotricando contra el Colegio de Periodistas. “No me venga el Colegio de Periodistas, que nunca ha sido un colegio representativo, a hacerme comunicados que en verdad debería guardárselos para otros hechos bastante más bochornosos que existen en la televisión y en los medios impresos, en los medios escritos y en los medios periodísticos porque en verdad vergüenza dan ellos por no ser representativos de todos aquellos que nos llamamos periodistas”, explicó Magaly Medina.

Además, la conductora afiló su lengua contra algunos miembros de la institución. “Algunos que no hemos terminado la carrera somos más periodistas que aquellos que tienen varios títulos”, dijo Magaly Medina. Al respecto, Janet Barboza publicó unas stories en su cuenta de Instagram tildando de mentirosa a la popular Urraca y recordando que sólo estudio dos de ciclos de periodismo en un instituto.

