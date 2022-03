RESPONDE FUERTE. Magaly Medina expuso unos audios de Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo, pidiendo hablar con ella para que le realicen una entrevista. En las capturas de WhatsApp, se observa que los mensajes inician el 13 de febrero.

La ‘Urraca’ decidió mostrar las evidencias luego que Jorge Pozo la retara en el programa de ‘Amor y Fuego’ a que demuestre que él quiso contactarse con ella antes que con el espacio de Rodrigo González y Gigi Mitre.

“Si me hubiera interesado la primicia, la famosa primicia de entrevistar a este padre biológico, aparecido de pronto, milagrosamente, lo hubiera hecho el 13 de febrero”, indicó.

Magaly lanza dardo a ‘Peluchín’ por “primicia” de Jorge Pozo (Video: ATV)

Magaly Medina sobre entrevista a Jorge Pozo: “Siempre habrá alguien interesado en noticia”

En otro momento, Magaly Medina lanzó una clara indirecta a ‘Amor y Fuego’, programa conducido por ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Siempre habrá alguien necesitado de noticia que le podrá dar (un espacIo), yo no, no . Tengo ciertos límites y me muevo a través de ellos, en la pantalla con estos temas y no es que ella sea mi comadre, para nada no lo es”, enfatizó.

