¡VIVEN SU AMOR! En Instagram, Magaly Medina se lució con su esposo Alfredo Zambrano pasando un día de piscina, en su casa. La conductora de TV se lució en bikini y muy cariñosa con su pareja.

Además, la ‘urraca’ lanzó un mensaje para todos sus detractores. “No enviden”, escribió Magaly junto la historia.

En la grabación se puede ver al notario disfrutando del sol en un flotador, mientras le dice “te amo” a la presentadora de Magaly TV: La Firme.

Magaly Medina presume el éxito de su esposo

La última semana, Magaly Medina ha estado en dimes y diretes con Melissa Paredes y su Activador. La ‘urraca’ no dudó en parchar a la actriz por mencionar a su esposo.

“Mi esposo es exitoso, no es un muerto de hambre. Si tú tienes a una persona que le tienes que pagar la cuenta en un restaurante es tu problema porque no es mi bolsillo, pero yo siempre digo: una se enamora de quien admira, yo no podría enamorarme de un mamarracho que no admiro”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR

Milena Warthon y la tierna historia de su tema “Warmisitay” que cantó en Viña del Mar: ¿En quién se inspiró?

Cachaza silencia a Rafael Cardozo con ‘picante’ VIDEO en la cama con novio: “Nos gusta dormir cerquita”

Abencia Meza: ¿Por qué está en prisión y cuándo termina su condena?