No es la primera vez. Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina luego de que ella criticara duramente al programa ‘Amor y fuego’ por utilizar la palabra ampay y, supuestamente, ‘vender humo’ con el informe sobre las ‘Chicas Tulum’ y su ‘encerrona’ con Jefferson Farfán y André Carrillo. No pueden pasar más de seis meses para que ‘Peluchín’ y la ‘urraca’ estén distanciados.

En marzo de 2020, Magaly Medina reconoció, durante una transmisión en vivo, que se encontraba distanciada de Rodrigo González desde hace un tiempo por algunos desacuerdos y temas que los hizo alejarse, pero que esperaba conversar con el conductor de televisión y tenerlo pronto como invitado a su programa.

“Tenemos discrepancias y en nuestro caso son públicas, pero las olvidamos al poco tiempo porque prima el cariño de tantos años”, respondió la ‘urraca’ a un usuario que le preguntó si se había peleado con su amigo.

Para el mismo Rodrigo González fue extraño que Magaly Medina esté tan alejada de él y reveló que no sabía lo que había pasado.

“Me trató muy bien y siempre se lo agradecí. Ahora no sé qué pasó, no entiendo… La conozco desde que tengo 16 años, pero siento que cuando estoy en televisión hay algo que pasa, algo que cambia”, dijo aquel entonces a Gigi Mitre.

Meses después conversaron y limaron asperezas para retomar la amistad entre Rodrigo González y Magaly Medina.

‘CARADURA’

En enero de 2019, Rodrigo González llamó “caradura” a Magaly Medina luego que le enviara una indirecta en su programa ‘Magaly Tv: La firme’ asegurando que “yo no me vendo por una botella de whisky o una invitación a un box”.

El conductor de televisión sostuvo que se sintió bastante incómodo por el comentario de la ‘urraca’, por eso la llamó ‘caradura’, por olvidarse cuando ella ‘rajaba’ de varios personajes de la farándula que luego terminaron convirtiéndose en sus amigos.

Magaly Medina había estallado contra ‘Peluchín’ y Jefferson Farfán tras recibir la carta notarial que el futbolista le envió prohibiéndole hablar de su vida privada.

“¿Por qué a mí? ¿Porque yo no chupo con él?, ¿porque yo no comparto con él?, ¿porque no me siento al lado de sus novias? ¿porque no voy a las discotecas a las que él va?, ¿porque no me amanezco con con él?”, reclamó Magaly Medina

”Ya sabes que conmigo no puedes, no me vas a sobonear, yo no tengo precio, yo no me vendo por una botella de whisky, yo no me vendo porque me invites a tu box de cualquier discoteca”, agregó en clara alusión a Rodrigo González, quien estuvo en la misma fiesta que Jefferson Farfán e Ivanna Yturbe

Ante esta indirecta, Rodrigo González, tras la entrevista a Ivana Yturbe, decidió responderle sin pelos en la lengua a la que él consideraba su amiga.

”Ayer se dijo algo que de verdad me ha molestado y me ha incomodado bastante, porque de una persona que se diga mi amiga o que me conoce o que sepa como me manejo, salga a decir públicamente que yo me vendo por un whisky, que para empezar yo no tomo y lo detesto, o que necesito que alguien me invite a un box para parcializarme con alguien. Me parece que se está hablando de una rencilla, piconería o algo personal que tiene contra cierto jugador o los jugadores de fútbol, contra Jefferson”, finalizó.

TILSA LOZANO

En marzo de 2018, el conductor de ‘Amor y Fuego’, en ese entonces en ‘Válgame Dios’ arremetió contra su madrina de la farándula cuando la ‘urraca’ le pidió que no se metiera en la pelea con Tilsa Lozano.

‘Peluchín’ la llamó “picona” y le hizo recordar la entrevista que realizó hace varios años a la ‘exvengadora’ cuando Magaly Medina trabajaba en Latina.

“El protagonismo acá es la pelea entre Tilsa y Miguel no de Magaly, eso lo primero. Maga yo no tengo la culpa que tú aceptaste condiciones previas para evitar preguntas molestas a Tilsa cuando la tuviste enfrente, tu piconería y revanchismo te juegan malas pasadas. Disimula amiguis”, escribió Rodrigo González en su cuenta de Twitter.

EZIO OLIVA

En marzo de 2016, Rodrigo González dijo que Ezio Oliva se había hecho representante de Magaly Medina por “interés”. El esposo de Karen Schwarz se había peleado con ‘Peluchín’, y este había mencionado el nombre de la conductora de espectáculos.

“Es cierto que Ezio ya no me representa comercialmente, pero no nos hemos peleado. Es más, nos seguimos comunicando. Su opinión nada tiene que ver conmigo. Debe ser parte de esta guerra entre ellos. Hace unos días íbamos a coincidir en el cumpleaños de la mamá de Renzo (Madrid) (Karen y Ezio asistieron), pero me quedé en la playa y no pude ir. Prefiero estar al margen y no mezclar la vida personal con la profesional”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina también se refirió a la situación que estaban viviendo sus dos amigos más cercanos.

“La televisión es una jungla, no podemos asombrarnos de esta guerra porque así es el medio en el que decidimos trabajar. Solo los fuertes sobreviven”, concluyó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: