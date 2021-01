Magaly Medina criticó, en su programa, a Yahaira Plasencia por llamar “ganado” a sus pretendientes en una transmisión en vivo por Instagram. La ‘urraca’ aseguró que la salsera no habría olvidado a Jefferson Farfán por lo que dijo.

“Qué feo es cuando una mujer saca el despecho de su corazón. Qué feo es cuando una mujer habla desde la piconería. Parece que se ha picado por toda la soltería que ha proclamado Jefferson Farfán en sus redes sociales”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina dijo que Yahaira Plasencia hubiera lucido mejor si se quedaba callada, pues le resultó “vulgar” la transmisión en vivo que hizo en Instagram.

“Yahaira, una dama que se quiere, que se respeta y sabe lo que uno vale, se queda calladita, pero no eres picona. Y por picona pareces vulgar. Cómo vas a decir: el ganado está allí. Todo para decirle al mundo entero y a Jefferson Farfán que tienes un población de pretendientes”, agregó.

Magaly Medina mencionó que solo “los chicos de barrio o los machistas” dicen “ganado” a sus pretendientes.

“Está bien, eres salsera y eres mujer, pero tienes que respetarte y quererte. ‘El ganado está allí', pareces la borrachosa de la cantina de la esquina. ¿Qué te pasa, Yahaira? Concéntrate, hija. Quiere decir que no has olvidado a Jefferson. Con esto, quiere decir que no lo has olvidado. Él es pasado. No te piques de esa manera. A mí me huele a llanto y despecho. Me dio vergüenza ajena”, concluyó.

TROME - MAGALY MEDINA CRITICÓ A YAHAIRA PLASENCIA