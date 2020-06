ARREMETIÓ CON FURIA. En la última edición de su programa, Magaly Medina se dirigió con fuertes palabras a la actriz Yvonne Frayssinet luego de que ella defendiera a Andrés Wiese de las acusaciones de acoso sexual que hiciera Mayra Couto.

Para Magaly Medina, Yvonne Frayssinet se metió en su papel de ‘Francesca Maldini’ al pronunciarse sobre el caso Andrés Wiese. Además, la ‘urraca’ mencionó que no le tiene ningún tipo de respeto a la comentada actriz.

“De Yvonne Frayssinet que podemos decir. “Esta señora no me merece ningún respeto, lamentablemente. Pasemosla porque no me interesa un pepino lo que pueda decir. No podíamos esperar otra cosa. Ella se llevó muy adentro el papel de Maldini y como la Couto interpretaba a una Gonzales, ella no habla de la chusma”, dijo Magaly Medina.

Magaly Medina sobre Yvonne Frayssinet

Yvonne Frayssinet se pronunció acerca de la polémica que se generó en torno al caso de Andrés Wiese y la denuncia que hizo la actriz Mayra Couto sobre acoso sexual y bullying. Asimismo, una menor de edad lo acusó de mandarle fotos desnudo a través de Instagram.

En su cuenta aparente cuenta personal de Facebook, la recordada ‘Francesca Maldini’ salió al frente para respaldar a Andrés Wiese e indicar que ella nunca fue testigo de ningún acto indecente.

“Conozco a Andrés Wiese y siempre demostró a cabalidad su decencia, de haber sabido que le hubiera faltado el respeto a alguna compañera, todos nos hubiéramos enterado y no lo hubiéramos permitido. Hemos trabajado muy juntos durante más de ocho años y siempre fue un caballero. No permitamos que los medios sigan destruyendo vidas, basta ya”, escribió la actriz.

