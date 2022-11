Christian Domínguez y Pamela Franco cumplieron su tercer aniversario de relación en vivo en ‘América hoy’, algo que horrorizó a Magaly Medina, ya que las compañeras del cumbiambero le hicieron una gran celebración.

“El show patético de Christian Domínguez con sus patéticas co-conductoras. Realmente, no sabía si ponerme a reír o ponerme a llorar de lo desagradable que puede ser (...) Ahora, resulta que le hacen fiesta porque acaba de cumplir tres años con Pamela Franco”, indicó.

“ Eso no es una hazaña, eso tiene que él demostrar con hechos que es un hombre que se ha hecho responsable, que es un hombre que tiene un compromiso con una mujer y a la que piensa respetar. Cosa que no ha hecho en sus anteriores relaciones (...) Qué huachafería más grande ”, agregó.

Asimismo, la popular ‘urraca’ se burló cuándo el cantante empezó a llorar, sobre todo, con el discurso que su actual pareja le dijo. “ Todavía él llora, pero él ha llorado en tantos programas de televisión y con tantas de sus parejas. Todas las pobrecitas, incrédulas, a las que ha llamado ‘el amor de mi vida’ (...) Lágrimas de cocodrilo ”, criticó.

Magaly Medina 'rajó' de la celebración de Christian Domínguez y Pamela Franco por su aniversario.

Hasta ‘rajó' de los regalos que dieron, como el anillo y el tatuaje que se hizo frente a cámaras. “Más que probarnos a nosotros, tiene que probarlo a sí mismo, y tiene que probarlo a la mujer que está al lado y con palabrería barata, con sesenta rosas, poniéndose un tatuaje, no lo vas a hacer (...) Estás haciendo a tu pareja parte de tu farsa y lo que es peor, Pamela Franco, prestándose a esta farsa porque es una farsa. Yo no soportaría que un hombre me esté dando anillitos que no valen nada”, señaló.

“ Él cree que a la gente la está enterneciendo, a mí no me da ternura este hombre, a mí me da cólera porque yo no soporto a la gente mentirosa ”, finalizó.