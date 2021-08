Magaly Solier se presentó en una entrevista, vía enlace, con Magaly Medina en el programa Magaly Tv. La firme, para defenderse de las acusaciones de su expareja, quien tiene la potestad de sus hijos y acusó a la artista de alcohólica. La actriz estuvo notablemente desorientada mientras que la conductora de espectáculos intentaba mantener el hilo de la conversación.

Al inicio de la entrevista, parecía que era por la señal, sin embargo, con el pasar de los minutos se notó que la actriz estaba hablando incoherencias y que no respondía ninguna pregunta adecuadamente.

Algunas veces, Magaly Solier se salía de la cámara para contestar unas preguntas o hablar con alguien que se encontraba a su lado.

Trome - Magaly Solier estuvo en una entrevista accidentada con Magaly Medina. (Magaly Tv. La firme)

Magaly Medina le mostró unas fotos donde sus hijos aparecen durmiendo en unos colchones en el piso, pero la actriz no respondió la pregunta y comenzó a balbucear.

“No te veo bien. No te veo coherente. No soy psicóloga, no soy psiquiatra, pero creo en el Centro de Emergencia Mujer deberías solicitar que seas revisada por un especialista. Debería ser el primer paso para ayudarte a ti misma y para ayudar a tus hijos”, le dijo la ‘urraca’ a la actriz de la película ‘Magallanes’.

Tras terminar la entrevista, Magaly Medina agregó que Magaly Solier no estaba en situación de hacer la entrevista porque la veía “ida”: “No creo que esté tomada, pero algo le pasa. Si la familia de ella la quiere, deberían solicitar ayuda médica adecuada”.