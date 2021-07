LE DA CON PALO. Magaly Medina criticó a Reinaldo Dos Santos por ahora cambiar su predicción respecto a las elecciones presidenciales 2021. Según dijo el llamado profeta de América, quien ahora será el próximo mandatario es Pedro Castillo y ya no Keiko Fujimori, como lo afirmó anteriormente.

La popular ‘urraca’ cuestionó que Dos Santos se haya retractado de su propia predicción. Según dijo, sus cambios de versiones hace que cada día pierda credibilidad.

“Hay otros improvisados que se arriesgan aún más, porque no es que predigan, sino dan su opinión personal. Y quién les ha dicho a los chamanes, estos improvisados, que tienen que opinar, sobre todo cuando se trata de la vida personal de las personas”, sentenció.

Magaly tilda de “colón” a Reinaldo Dos Santos por ahora predecir que Castillo será el próximo presidente

“Hay que tener mucho cuidado con esos farsantes, de chiripa le ligan una, pero no hay que tomarlos en serio, algunos opinan como si fueran psicólogos”, criticó Magaly Medina.

La conductora de televisión agregó que Dos Santos “corrige su propia predicción, es como subirse a la ola, esta no me funciona, me subo a la otra, la que viene, bien graciosos son”.

REINALDO CAMBIA SU PREDICCIÓN

Reinaldo Dos Santos aseguró, mediante un video en su cuenta de Instagram, que Keiko Fujimori ya no será la próxima presidenta del Perú. Según dijo, Pedro Castillo será proclamado como jefe de Estado debido a una reunión que ha definido los destinos del país.

“Acaba de suceder hoy en Lima una reunión, una decisión que se ha tomado y ha cambiado los destinos del Perú. Keiko Fujimori ganó en los votos, perdió en la mesa. El destino está cada vez más marcado”, indicó Reinaldo Dos Santos.

El llamado profeta sostuvo que “la suerte está echada porque la suerte está echada, el peruano lo ha decidido y muy poca cosa se puede hacer para cambiar esto”.