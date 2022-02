EMPEZÓ CON MAL PIE. Magaly Medina inició el 2022 con mal pie. Tras su tibio regreso a las pantallas de ATV, el rating de su programa de espectáculos cayó nuevamente por segundo día consecutivo e incluso fue superado por el programa “Mujeres al mando”, según Kantar Ibope Media.

“Magaly TV: La Firme” no tuvo el respaldo de la teleaudiencia y solo logró hacer 4 puntos. El partido Perú vs. Ecuador se convirtió en uno de los más vistos del horario estelar y arrasó en el rating con 44.4.

El programa de espectáculos fue superado por otros espacios como “Yo Soy” (12.1), “Los Milagros de la Rosa” (12.2), “Maricucha” (6.6), “Andrea” (4.8) y “Mujeres al mando” (4.6), siendo esta última una de las producciones más criticadas por la ‘Urraca’.

Se burló de “Mujeres al Mando”

Recordemos que Magaly Medina se burló luego que se hiciera público el final del magazine conducido por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino.

“Se va a Mujeres al Mando, un programa que nació muerto. Pudieron mantener un cadáver en la refrigeradora durmiendo tanto tiempo, hasta que por fin ya decidieron darle los santos óleos y mandarlo a su casa, pero lo que terminó de matar ese programa que dice Mujeres al Mando, nunca peor dicho un nombre para un programa, porque ellas nunca estuvieron al mando de nada”, señaló Magaly fiel a su estilo en el primer programa del 2022.

Aunque la conductora de ATV aclaró que no le alegraba la salida del aire del magazine de Latina, finalmente admitió que tampoco iba a extrañarlas.

“Ya no estarán en la tele, y debo decir que no es que me alegre, pero tampoco me van a hacer falta”, dijo entre risas. “Es cierto, nadie las va extrañar, eso es lo único malo. Porque qué pena por la gente que está detrás, pero qué mal por los cerebros que nunca supieron hacer de este programa algo que empatara con la gente y con lo que la gente quería de ellas. Demasiadas mujeres y ninguna al mando, ese fue el programa”, concluyó Magaly Medina.

VIDEO RECOMENDADO:

Conductoras de ‘América Hoy’ fueron analizadas por psicóloga

TE PUEDE INTERESAR

Psicóloga de ‘América Hoy’ ‘dispara’ contra Melissa y el ‘Gato’ Cuba por confundir a su hija

“Con lloriqueos no se dan explicaciones”: Magaly Medina destruye a Shirley Arica tras ser vinculada a banda criminal

Psicóloga de ‘América Hoy’ ‘dispara’ contra Melissa y el ‘Gato’ Cuba por confundir a su hija