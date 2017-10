Magdyel Ugaz sintió miedo de críticas por 'Colorina' [VIDEO]

La protagonista de ‘Colorina’, Magdyel Ugaz, reconoció que sintió temor por las críticas del público que señaló que era ‘poco sensual’ para desarrollar el personaje. La actriz firmó autógrafos en el mercado ‘Unicachi’, de Comas.



Hubo críticas antes del estreno. ¿Tuviste miedo por la reacción de la gente?

Sí. Viví momentos complicados, pero nada, uno luego se da cuenta que debe concentrarse en lo más importante, que es el trabajo.



Gisela Valcárcel te respaldó y dijo que vio de cerca tu preparación para el personaje...

Gisela ha sido una de las personas que me ha acompañado en este proceso. Fue con quien más conversé cuando sentí la avalancha de críticas. Ella me sostuvo en este proceso. Es una amiga y mujer a quien admiro y con quien crecí. Son de esos ángeles que uno tiene en su camino y sirven de inspiración.



Tu personaje ahora está embarazada. ¿Te ha despertado el lado maternal?

Paso a paso. Antes me adelantaba a los planes y decía: ‘A esta edad quiero...’, pero ya no me adelanto.



¿Cuál es tu opinión sobre el caso de Martín Camino, preso por golpear y arrastrar a su novia.

La justicia debe poner mano dura haciendo cosas como esta (meter a la cárcel).

Colorina primer capítulo