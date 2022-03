Maju Mantilla, tiene diez años de casada, dos hermosos niños y cuenta que su matrimonio, como el de muchas otras parejas, ha tenido momentos buenos y otros no tan buenos, pero que el amor y la comprensión siempre han dado paso al buen entendimiento. Dice que su esposo no sabe mucho de su ‘mundo televisivo’, pero la apoya en todo y está contento por su salto al cine con la película ‘¿Quién dijo Detox?’.

Maju, ¿cuánto tiempo de casada tienes?

Diez años de casada, el 4 de febrero cumplí diez años, con sus altas y bajas como toda relación.

¿Hubo conflictos en este tiempo?

Ninguna relación es perfecta, hemos tenido nuestros conflictos, pero el amor y comprensión nos ayudaron a superar esos momentos.

Tu esposo no es de cerrarte el círculo...

No, me apoya y está contento porque ahora estoy haciendo cine, hoy se estrena la película que protagonizo ‘¿Quién dijo Detox?’ y anoche Gustavo y mi hermana estuvieron conmigo en la alfombra roja de la película.

Qué bueno que comprenda tu trabajo porque la televisión es un medio muy absorbente.

Sí, sabe que soy una figura pública, no entiende mucho mi mundo, pero su apoyo es incondicional.

¿Aumentarán la familia?

Cuando nos casamos pesamos que tendríamos 3 hijos, pero ahora que tengo dos, que están grandes y vemos que estamos necesitando tiempo para dedicárselas a ellos y también porque uno tiene que hacer sus propias actividades, pues ya no

Claro y también está el momento para la pareja, para la cena romántica, una escapadita

Así es, todo suma en la relación, eso jamás se tiene que descuidar.

Esta pandemia a muchas parejas les pasó la factura y se separaron

Sí, me da mucha tristeza. Nadie conoce lo de nadie, ni tampoco podemos comparar nuestra historia con la de otros, hay que respetar el dolor que vive cada pareja, no podemos juzgar a nadie. Nadie puede decir que es feliz mañana tarde noche o me duerme sonriendo porque eso no existe en la vida real.

DESLUMBRÓ EN LA ALFOMBRA ROJA

Maju llegó al avant premiere de la película ¿Quién dijo Detox? donde tiene un rol destacado, en compañía de su hermana y su esposo Gustavo y acaparó los flashes de los reporteros gráficos, al lucir un traje de dos piezas de color verde satinado y unos zapatos de pedrería plateada.

Maju cuál es tu papel en ¿Quién dijo Detox?

Soy la mejor amiga de ‘Romina’, creadora de estos jugos desintoxicantes, tengo mi empresa y hay una serie de conflictos para saber quién será la imagen de este nuevo producto. Mi personaje es el de una mujer buena y dulce, que cree que nadie tiene malas intenciones y le harán una mala pasada. Antes de esta película hice algunas cositas pequeñas en el cine, pero aquí tengo un rol de principio a fin y estoy contenta porque es un paso más en mi carrera.

Ficha técnica:

Dirección: Rosa María Santisteban

Guión: Rosa María Santisteban

Género: Dramedy

Elenco: Luciana Blomberg, Jimena Lindo, Korina Rivadeneira, Maju Mantilla, Gachi Rivero, Andrés Vilchez, Francisco Andrade, José Dammert, Ximena Rodríguez

Duración: 90 minutos