SE SALIÓ DE CONTROL. La madre de Melissa Paredes hizo un llamado a Rodrigo Cuba y a su padre Jorge Cuba para mantener la calma por el bienestar de su pequeña hija. Celia Rodríguez pidió a un sacerdote para que reine la paz.

“Basta señor Jorge Cuba, si usted quiere hacer algo bueno por nuestra nieta, acérquese, conversemos , no diga ‘no, no hay forma, no hay manera’ cualquiera puede pedir una nueva conciliación y si no está de acuerdo conversemos como familia , llamen a un sacerdote para poder estar todos juntos, pero todo por el bien de mi nieta, por favor, ya basta, ya se divorciaron, cada uno está con su pareja ”, dijo.

MAMÁ DE MELISSA ENFURECE CONTRA JANET BARBOZA

La mamá de Melissa Paredes no soportó más y arremetió duramente contra Janet Barboza, por criticar a su hija.

“ Así como tú siempre sacas tus conclusiones y discúlpame, pero siempre soy directa, y estoy cansada que siempre ataques a mi hija y a otras personas no . Le puedes engañar a todo el mundo, pero a mí no, que tú digas que se le trata bien, a mí no me engañas”, dijo.

