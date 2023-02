LO PUSO EN EVIDENCIA EN TV. En la reciente emisión de “Mande quien mande”, María Pía Copello intentó bailar junto a los actores del elenco “¡Asu Mare! Los amigos”, quienes estuvieron como invitados en el set. Sin embargo, no todo salió como ella hubiera querido.

Luego de mostrar sus pasos de salsa, Carlos Vílchez resaltó la poca destreza de su compañera. “Tú bailas bien, pero ella baila en modo matrimonio, se dieron cuenta, con coreografía”, resaltó el actor cómico.

María Pía se queja que su marido porque no la saca a bailar

Ante la queja, María Pía no se quedó callada y aseguró que parte de la culpa la tiene su esposo, el reconocido empresario Samuel Dyer.

“Voy a confesar algo, estoy fuera de training. Saben por qué… porque mi marido no baila, no baila, yo voy a planchar a los matrimonios, me siento y no hago nada porque no me saca a bailar, solo converso en los matrimonios”, comentó generando la risa en el set.

Carlos Alcántara solo atinó a decir: “Se viene el divorcio”. No obstante, la conductora de televisión descartó esa posibilidad, pues aseguró que lleva 22 años junto al padre de sus hijos. “Llevamos 22 años juntos, ya qué puedo hacer, nada. En realidad es por eso”, puntualizó.