Manolo Rojas apenado por humillaciones que sufre la Chola Puca

El cómico Manolo Rojas lamentó el mal momento que está viviendo la actriz cómica Susan Cristan, la Chola Puca, quien denunció haber recibido amenazas del padre de su hijo y que no cumple con la pensión para su pequeño. El comediante espera que la justicia tome cartas en el asunto para que pueda tener tranquilidad y sacar adelante a su pequeño hijo.

“Me da mucha pena conocer la situación que está pasando la ‘Puca’, ella es una persona muy querida en mi familia, muy profesional y decente, para que esté viviendo una situación así. Espero que tras su denuncia las autoridades tomen cartas en el asunto y pueda tener tranquilidad para que pueda criar a su hijo”, enfatizó Manolo Rojas.

En otro momento, el cómico, añadió que estos problemas vendrían desde hace un tiempo. “Sé que antes han tenido problemas pero se arreglaban cuando mi hermano Carlos (quien fue mánager de la Chola Puca), los juntaba y les llamaba la atención”, reveló.

Recordemos que Susan Cristan estuvo el último jueves en el programa de ‘Magaly Teve: La Firme’ junto a su abogado para denunciar que es víctima de maltratos psicológicos, humillaciones y hasta racismo por parte su aún esposo, Pablo Sánchez.

La actriz cómica compartió unos audios donde se escucha al padre de su hijo decirle: “Eso es lo que tú eres, una serrana asquerosa, una india apestosa”. Además, en otros audios también se escucha que él le pide terminar con vida porque no vale nada debido a su origen andino.

La actriz refirió que ya no puede callar tantas humillaciones, y espera que la justicia la ayude, pues tampoco cumple con la pensión de su hijo y que debe seis meses de alquiler de su casa.

HACE UN AÑO DENUNCIÓ A ESPOSO

Recordemos que hace un año, en mayo del 2021, la actriz cómica Susan Cristán, ‘La Puca’ también llamada ‘la Chola Puca’, acusó a su esposo de agredirla físicamente y psicológicamente. Según dijo, su pareja amenazó con quitarle la vida, además, afirmó que en la comisaría de Vitarte no le quisieron aceptar su denuncia.

En declaraciones a RPP, ‘La Chola Puca’ manifestó las graves acusaciones contra su esposo. “Me ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”, manifestó con la voz entrecortada.

Susán Cristán también afirmó que incluso fue sacada de su casa a la fuerza. Pero no es todo, a pesar de la delicada denuncia, la actriz cómica afirmó que en la comisaría de Ate Vitarte no quisieron aceptar la denuncia contra su esposo.

“Me dijeron que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca. (...) Me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, lamentó la artista.

