Manolo Rojas imitó al ‘Brother Pablo’, Mauricio Diez Canseco, Vizcarra, Sagasti y César Acuña para pedirle a los peruanos que respeten estos quince días de cuarentena y cumplan con las medidas de bioseguridad para evitar más contagios por coronavirus.

“Soy Manolo Rojas, el ‘Brother Pablo’ y quiero decirles que yo me quedo en casa. No me van a doblegar, no me van a obligar a salir. Hay que usar el alcohol, lavarse las manos siempre, usar bien la mascarilla. Quedarte en casa significa que nos vas a salir porque somos una raza distinta”, dijo con su peculiar humor en el video que grabó para los lectores de Trome.

Como se sabe, Manolo Rojas también contrajo esta terrible enfermedad el año pasado y se recuperó aislado en su casa, pero quien perdió la batalla contra este mal fue su hermano Carlos Rojas Ibáñez.

COMPONE

Manolo también contó que en la cuarentena anterior y esta que acaba de iniciar, hace lo que más le gusta que es componer canciones y grabar, cumpliendo todos los protocolos sanitarios, en ‘El reventonazo de la Chola’ porque ‘el público necesita reír en medio esta crisis’.

“Busca algo que te entretenga, piensa siempre en positivo ya pronto viene mi canción ‘La vida es hermosa’ que grabé con Guajajá y el Zambo Barbiere , dentro de poco haremos el videoclip ….bendiciones para todos”, precisó.