El cómico Manolo Rojas señaló que en el mundo del espectáculo hay que ser agradecido con quien te dio la mano, como lo hizo el promotor de eventos Juan Bojanich, pues cuando recién empezaba su carrera le dio la oportunidad de trabajar en el café teatro y recuerda a los nuevos valores de la comicidad que con ‘excesos no se construye una carrera’.

“Juan es una de las personas que me dio la oportunidad de hacer café teatro y se lo agradezco. Él celebrará este 4 de noviembre sus 46 años de vida artística con muchas estrellas a las que apoyó en sus inicios. La celebración será en el Makao de Jesús María”, dijo.

Tú pasaste de la calle al café teatro y a la televisión...

A la radio primero, luego el café teatro, la televisión y Juan me lanzó al ruedo. Recuerdo cuando me dijo: Vas a actuar con Melcochita y Barraza, juro que sentí temor, porque iba a estar al lado de dos grandes la comicidad, dos íconos que siguen vigente. Fue un momento especial en mi carrera que guardo con profundo cariño en mi corazón.

Años más tarde empezaste a imitar a Melcochita, ¿el ‘tío’ nunca se ha molestado porque lo caracterizas?

Para nada, todo lo contrario a veces me da consejos y cuenta chistes para que los haga cuando lo caracterizo.

¿Y aplicas lo que Bojanich hizo contigo con otros artistas?

Claro que sí, porque esto es una ruleta, siempre estoy apoyando a los jóvenes, me gusta ver cómo crecen artísticamente y escuchan los consejos porque uno ha vivido, pasó por cosas buenas y malas, claro no eres papá de nadie, pero si en algo sirve decirles que con los excesos no se construye una carrera, pues enhorabuena.

SOLO AMO A UNA MUJER

Manolo Rojas reveló que la única mujer que amó ha sido a la madre de sus hijos, a quien le pidió perdón por las cosas que hizo y hoy mantienen una relación cordial . El cómico en este momento está soltero, dedicado a sus proyectos personales y no descarta hacer una película sobre su vida e inicios en la comicidad.

¿El amor está presente en tu vida?

El amor es lo que me mantiene vivo. El amor es el don supremo, todo lo puede, todo lo construye, lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios : El amor es más que la fe y la paz. La fe y la esperanza son caminos, el amor lo es todo.

¿Y el amor de pareja?

¿De nuevo? A la única mujer que he amado es a la madre de mis hijos a quien le he pedido perdón. La sigo respetando.

