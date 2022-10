Manolo Rojas reveló que la única mujer que amó ha sido a la madre de sus hijos, a quien le pidió perdón por las cosas que hizo y hoy mantienen una relación cordial . El cómico en este momento está soltero, dedicado a sus proyectos personales y no descarta hacer una película sobre su vida e inicios en la comicidad.

¿La película de Manolo Rojas va a venir?

Tengo en mente una película, más bien tengo dos. Una es una historia muy hermosa de superación y otra es la que hablaría sobre mi vida, pero vamos paso a paso para concretar el proyecto. Yo, gracias a Carlos Landeo, protagonicé ‘El manual del pisado’ con Amparo Brambilla y me siento feliz de haber logrado hacer eso. Hoy estoy con nuevos proyectos, con un nuevo estilo de vida. He aprendido, pero sobre todo, encontré el verdadero camino que es estar haciendo lo correcto. Estoy feliz, con Dios desde que me levanto, agradezco a la vida, a pesar que he sido muy golpeado y siempre digo ‘herido, pero no vencido’.

¿Y el amor?

El amor es lo que me mantiene vivo. El amor es el don supremo, todo lo puede, todo lo construye, lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios : El amor es más que la fe y la paz. La fe y la esperanza son caminos, el amor lo es todo.

¿Y el amor de pareja?

¿De nuevo? A la única mujer que he amado es a la madre de mis hijos a quien le he pedido perdón. La sigo respetando.

Cambiando de tema , los cómicos parodian los temas mediáticos, pero algunos los critican

La televisión es un entretenimiento, es un negocio. Cada uno lo maneja a su estilo, cada uno tiene la creatividad para poder seguir atrapando a los televidentes y en buena hora. Hay que entender eso. Al final yo he aprendido eso y me lo dijo un broadcaster: ‘Esto es un negocio, hay que entretener, hay que divertir’ . Como en una película, hay acción, pasión, amor, violencia, de todo, la vida es así. Creo que el camino está en entender, comprender, ser empático, solidario y aplaudir y abrazar los éxitos de los compañeros, también estar agradecidos al tener un espacio para seguir haciendo reír que es lo que más amamos los artistas.

