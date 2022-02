ENAMORADÍSIMOS. Manuela Camacho compartió imágenes de su matrimonio con Roberto Britto. “Oficialmente casados”, escribió la periodista en Instagram, mostrando su anillo de casada y publicando más de un video de su celebración.

“Díganme la ñori”, dijo la recordada integrante de ‘América Kids’, programa infantil, donde compartió roles con María Grazia Gamarra, Ximena Hoyos, entre otros.

La pareja se comprometió en julio del 2021, la periodista dio a conocer la historia de su pedida de mano que realizó el Colombia, donde radica su familia. Según narró, ella pensaba que la propuesta sería en Cartagena y que incluso estaba triste.

“Después de eso ya lo di por olvidado. Dije ‘no, está vaina tiene para rato’ ¡Y cuando volvimos para Bogotá me sorprendió! Pidiéndome frente a toda mi familia (Él es súper tímido y fue demasiado especial para mí que hiciera esto). Yo solo lloraba y lloraba y lloraba...de felicidad”, contó.

Manuela Camacho recordó a su madre fallecida antes de su matrimonio

Antes de la ceremonia de su matrimonio, Manuela Camacho publicó un conmovedor mensaje para recordar a su madre fallecida.

“Mamita: mañana me caso y no recuerdo haber sentido antes tanta felicidad y a la vez un vacío tan grande en el pecho. No ha habido un solo instante de este proceso en el que no me hayas hecho falta. Te he pensado en cada prueba, cada detalle, cada elección y cada momento de esta breve pero intensa travesía”, escribió.

