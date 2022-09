De las estaciones de trenes en Nueva York en los que su canto competía con el bullicio de los vagones y la gente, al reciente lanzamiento de “Tanta Vida” bajo el amparo de Universal Music Perú, ha corrido mucha agua bajo el puente en la vida de Marcela Navarro.

LEE MÁS

La Voz Perú: todas las ganadoras que ha tenido el reality desde 2013 [VIDEOS]

La cantautora regresó a su tierra para desarrollar su carrera en la música, ganó La Voz Perú 2021 y hoy presenta su primer tema que se ha convertido en un éxito en plataformas y además, le ha reafirmado su apuesta por el arte.

Es un logro que suene una balada en un mundo en el que la tendencia musical es otra .

Estoy convencida de que la balada hoy tiene espacio, poco a poco parece que estuviéramos volviendo más a lo tranquilo, a pesar de la tendencia musical de hoy. Pero siempre han habido baladistas, preguntemos a Adele qué piensa acerca de si en estos tiempos la balada tiene espacio.

El lanzamiento de ‘Tanta Vida’ es el inicio de una etapa en la que buscas que te reconozcan además de intérprete, como cantautora....

Sí, tengo alrededor de 300 canciones que he escrito desde que tenía 17 años y de hecho, hasta sé hasta cuáles podrían ser las siguientes en grabarse e incluso como podrían ser los videos. Tengo tantas ideas en la cabeza que a veces no puedo ni dormir.

La ganadora de "La Voz Perú 2021" tiene 300 canciones escritas.

SU ESTILO

¿Cómo hace una compositora para que decida que canción se queda guardada y cuál está lista para salir?

Yo creo que todas las canciones van a tener su momento y su tiempo, bastantes años estuve esperando una oportunidad como esta hasta que se dio. Yo había compuesto algunas canciones, pero ninguna había tenido la difusión y la pegada de ‘Tanta Vida’ de la mano de la disquera y por haber ganado La Voz. Teníamos que elegir un tema fuerte para que pegara y pudiera abrir el camino para las canciones que vengan después.

¿Eres una compositora disciplinada con horarios fijos para la creación, o al revés?

La creación no se debe forzar, al menos para mí no resulta así, hay muchas cosas que influyen cuando emocionalmente puedes conectar con alguien o cuando una situación te afecta. Cuando va a venir algo a mi mente, me preparo, para eso hoy tenemos el teléfono para grabar algo, antes tenía que agarrar mi libreta y anotar.

¿Hasta dónde quiere llegar Marcela Navarro? El primer gran paso para mí era poder dedicarme a la música y vivir de lo que amo, eso es algo que estoy haciendo en este momento. Creo que lo que consiga en el camino va a ser una consecuencia de lo que estoy trabajando ahora, así que quiero seguir enfocada en mis proyectos, en estos momentos quiero empujar esta canción para que siga abriéndome caminos.

TE PUEDE INTERESAR