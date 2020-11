Este jueves 12 de noviembre se realizó la marcha convocada por estudiantes, activistas, políticos y representantes de la sociedad para protestar contra la actual coyuntura política, desatada tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino como mandatario.

A esta protesta también asistieron artistas nacionales como Daniel F, Ezio Oliva, Jhovan Tomasevich y Pelo Madueño, quienes recurrieron a las redes sociales para expresar su posición ante la actual coyuntura política.

El comediante Fernando Armas también se sumó a las protestas y compartió una fotografía de su experiencia en su cuenta oficial de Twitter.

“Unidos somos más fuertes, aquí con mis hermanos peruanos marchando en algún distrito del Perú”, señaló el artista nacional.

Unidos somos más fuertes, aquí con mis hermanos peruanos marchando en algún distrito del 🇵🇪 pic.twitter.com/otcNtSXrAH — Fernando Armas Carlo (@FernandoArmasCa) November 13, 2020

El productor Ricardo Morán también expresó su posición sumándose a una concentración que se llevó a cabo en la ciudad de Cusco.

“Marchando en el Cusco. Agradecido por estar junto a tanta gente que quiere lo mismo para nuestros hijos. Un país para todos, no para unos pocos”, señaló en un post de Facebook.

El cantante Gian Marco Zignago recurrió a su cuenta de Twitter para compartir un video de su participación en la marcha. “Alza la voz Perú”, escribió en Twitter.

El músico Lucho Quequezana también fue parte de las manifestaciones y compartió una fotografía de su participación junto a un extenso mensaje de reflexión.

“Cuando la indignación une a todas las generaciones de un país, todo se vuelve más fuerte. Esto no es por un individuo en particular, se marcha para dejar en claro que el atropello y la bravuconada no se puede normalizar y aceptar como el pan de cada día de un ciudadano", expresó.

"El promedio de edad de las marchas es de 25 años, nuestros hijos y jóvenes luchan por un país que sienten suyo y quieren hacer respetar, ellos son la luz al final de túnel. Hoy los jóvenes saben que alzar la voz no es lo mismo que violencia, que hacer visible su indignación de manera pacífica es indispensable. El país atraviesa una de las crisis más duras de su historia, tenemos que cuidarlo más que nunca, lejos de las ideologías y los individuos, esto se hace por el Perú”, añadió.

La agrupación Bareto también hizo sentir su postura ante la crisis política del país y asistió a la Plaza San Martín.

“Merino no es mi presidente. Este Congreso no me representa”, sentenció banda nacional en su Facebook oficial.

