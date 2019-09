Marco Zunino: "En Perú llaman a los mismos actores eternamente y eso es frustrante" | ENTREVISTA

Empieza de cero. Marco Zunino dejó atrás su recordado papel de 'Cosito' en 'Al fondo hay sitio' y la popularidad que consiguió en el Perú, para hacerse un nombre en tierras aztecas. El sentir que el mercado de producción de series y películas se ha estancado en nuestro país, le hizo posar su mirada en México y en su gran industria.

A través del hilo telefónico, Marco Zunino hizo un alto a sus actividades en México para conversar con Trome. En esta entrevista nos contó emocionado que su papel en la telenovela "Juntos, El corazón nunca se equivoca", al lado de Laura Flores, le ha abierto muchas puertas. Además, ya viene trabajando en un thriller juvenil para Netflix y anuncia el concierto de 'Torbellino' en el '90 Fest'.

¿Qué está sucediendo en Perú? ¿Por qué las producciones audiovisuales no se exportan al mercado extranjero?

He tenido la oportunidad de trabajar fuera y el mercado nacional no está saliendo. Perú no está en el mapa. Tengo ansias de seguir creciendo. Sentí que mis opciones eran las mismas, pero necesitaba algo que me rete. Lo que se hace en TV abierta es muy local.

Pese a que ya habías ganado un nombre, decidiste empezar de cero en México ¿Fue una decisión difícil?

Cuando estudié en EE.UU. me enseñaron que los papeles se tienen que ganar. En México no soy conocido. Estuve en Broadway pero acá me toca empezar de cero. Tengo un curriculum, pero tu casting y tu trabajo te da el respeto.

¿Hay prejuicios en Perú con el tema de convocar siempre a actores conocidos?

En Perú, siendo un mercado chico, se quedan llamando a los mismos actores eternamente y lo cual es frustrante. No es solo un tema de los actores, sino de los productores que no hacen castings. Hay miles de historias de películas famosas que querían a 'la estrella del momento' pero con un casting descubrieron a otro actor y fue un hit.

Se puede decir entonces que hay directores que no quieren arriesgar con nuevos actores.



Pero tienen que dejarse sorprender. Puede que tengas una idea fija y quieras moverte de eso. Creo que hay prejuicios, por eso siempre digo 'háganme casting'. En México, las estrellas también hacen su casting.

¿Qué pasó con 'Torbellino: 20 años después'? ¿Por qué no funcionó?

Estaba muy mal hecha la novela, estábamos conscientes del mal producto, estaba muy mal manejado. La novela tuvo todos lo errores del mundo. Pusieron 'el regreso del grupo Torbellino' y no éramos los protagonistas. Tenías un elenco juvenil muy bueno, pero necesitabas un elenco de personas consagradas para respaldar la historia.

¿En qué cosas consideras que fallaron?

Este producto estuvo pésimamente mal hecho a nivel visual, guión, a nivel elenco. Era evidente (que había errores), el público era mucho más exigente. No es posible que la producción de hace 20 años haya sido superior a la que se hizo en el 2018.

¿Cómo se sintieron ustedes, el elenco principal de la versión de los 90, con esta producción?

Estábamos estafados. Totalmente desilusionados. Lo más lógico hubiera sido decir no voy a participar, pero lo hice por el cariño del público y de mis amigos. Pero fue un fiasco total.

REGRESA TORBELLINO

Para alegría de sus fans, el grupo 'Torbellino' se presentará en el '90 Fest' junto a Fey, 'Ella Baila Sola' y Daniel René (EX MDO). "Es muy difícil juntar al grupo, estaremos casi todos y será como una especie de despedida", cuenta Zunino. Las entradas están a la venta en Joinnus.