‘Amor y Fuego’ publicó un nuevo avance de lo que será su programa este lunes 11 de octubre respecto a la relación entre Josimar y María Fe Saldaña, la madre de su futuro hijo. En el adelanto se escucha que la expareja del salsero lo chotea por teléfono.

María Fe anunció hace unas semanas su embarazo en medio de especulaciones de infidelidades de Josimar. A raíz de las polémicas revelaciones, la joven está firme en que no llegará al altar con el intérprete de ‘El Aventurero’ cuando llegue de Estados Unidos.

“Él dice que va a venir de Estados Unidos a casarse conmigo, yo no sé con quién se va a casar, con mi alma, porque yo no me voy a casar con él”, dice María Fe.

María Fe Saldaña ‘chotea’ a Josimar: “Dice que va a venir a casarse conmigo, no sé, se casará con mi alma”. Video: Amor y Fuego

Como se recuerda, Josimar se encuentra desde hace varios meses en Estados Unidos, lugar donde se le ha ‘ampayado’ por las cámaras de Magaly Medina con más de una mujer en brazos. Esto ocasionó que María Fe se separara de él.

MARÍA FE ENFURECE CONTRA USUARIO

Semanas atrás, María Fe Saldaña realizó un live en su cuenta de Instagram, sin embargo, no esperó que un usuario se hiciera pasar por Josimar y le dijera “Te amo, Mafer”. Esto ocasionó la furia de la joven.

María Fe Saldaña no cayó en la broma y argumentó que tiene bloqueado al ‘Rey de la salsa perucha’. Como se sabe, la ex de Josimar tiene poco tiempo en estado de gestación en medio de las infidelidades del salsero.