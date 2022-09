¿VOLVIÓ A NACER EL AMOR? Josimar y María Fe Saldaña se volvieron a ver las caras en Colombia, a donde el salsero llegó para dar una entrevista a una radio local. Las cámaras de la ‘urraca’ captaron al cantante en el set de prensa junto a la madre de su última hija.

Sin embargo, un detalle llamó la atención de Magaly, puesto que María Fe ha puesto a la venta todas sus cosas de su hogar , lo que indicaría que se iría del Perú. La joven emprendedora tiene programado un viaje a España, país donde Josimar también iría por su gira europea.

“Ella (María Fe) que siempre ha estado haciendo sus bingos en sus redes sociales, últimamente ha puesto a la venta todos los muebles que tenía en su casa, como ese comedor, juego de sala, escritorio, y eso ha sido desde el 7 de agosto ha puesto todo en venta. Esto quiere decir que de repente Maria Fe no se queda en Perú, de repente se va a vivir a España, se queda a en una ciudad europea porque no creo que vaya a Estados Unidos”, contó en su programa.”, dijo Magaly.

Josimar luce con María Fe Saldaña mientras su esposa se quedó en EE. UU.

MAGALY LLAMÓ A ESPOSA DE JOSIMAR

En diciembre del 2021, el salsero peruano contrajo nupcias con la cubana Yadira Cárdenas en Estados Unidos, por lo que Magaly Medina cuestionó del por qué no viajó con su esposa. Incluso se comunicaron con ella; sin embargo, la tía de la mujer contestó el teléfono.

Según mujer, Josimar y Yadira Cárdenas están casados y se mostró sorprendida por lo revelado. “Ella es su esposa, nosotros no sabíamos nada de estas cosas (...) me he quedado con la boca abierta”, agregó.