Maria Grazia Gamarra, actriz encargada de darle vida a Macarena Montalbán en la serie “Al fondo hay sitio”, tuvo una singular reacción cuando el tiktoker ‘Wenderlandia’ intentó entrevistarla.

Sucede que el joven se le acercó a la actriz para conversar, pese a que no la reconoció. “Oye, disculpa que te moleste, rapidito nomás, ¿Cuál es tu nombre, perdón?”, preguntó ‘Wenderlandia’ a la artista. “ Pero si no sabes quién soy, ¿para qué me vas a entrevistar?”, respondió rápidamente María Grazia y sin dar más detalles se retiró.

“Es que me da curiosidad. ¿No sé quién es? Uy qué botada, pero es que en verdad, no sé quién es”, dijo a la cámara y luego comenzó a preguntar a todos los presentes de quién se trataba.

Los espectadores le advirtieron al youtuber que era una de las protagonistas de “Al fondo hay sitio”. “¿Fue una falta de respeto de mi parte, crees?”, respondió y sin ningún remordimiento continúo con su transmisión.

Finalmente, ‘Wenderlandia’ compartió en sus redes el video logrando que se viralice rápidamente. En los comentarios los usuarios dejaron curiosos mensajes. “Cómo no vas a conocer a Alejandra Baigorria”, “Cómo no van a conocer a Flavia Fuster”, “Cómo no vas a conocer a Sheyla Rojas”, dijeron algunos.

Mientras que otros se mostraron favor de la postura de la querida ‘Macarena Montalbán’ . “ Le doy la razón, si no sabes quién soy, ¿para qué me quieres entrevistar?”, “La respuesta fue correcta y los de atrás tampoco sabían”, dijeron otros.

María Grazia Gamarra contenta con ‘Al Fondo Hay Sitio’: “Erick Elera es chévere, hay química”

La actriz María Grazia Gamarra, quien interpreta a Macarena en la serie Al fondo hay sitio, comentó que ha hecho muy buena química con Erick Elera, el popular Joel González, y que se vacila mucho dándole vida a su personaje.

“Mi personaje no es algo que haya hecho antes en la televisión, pues a ese nivel de comedia solo lo hecho en el teatro. Es lo que me gusta mucho porque es rico, me permite jugar demasiado, improvisar un montón. Además, tengo como partner a Erick Elera, quien es una persona muy chévere, tenemos mucha química y tiene una cancha increíble”, comentó la actriz.

Además, señala que se vacila con todas las escenas que realiza y que el programa cumple el objetivo de entretener y que el público se emocione en sus casas con cada escena de risa o llanto.

