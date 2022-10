La experimentada actriz María Grazia Gamarra, a quien vemos cada noche como Macarena en ‘Al fondo hay sitio’, encarna a Rosaura en la obra teatral ‘La vida es sueño’, de Pedro Calderón de la Barca. Así que sus días son muy agitados; sin embargo, se dio tiempo para responder cada una de nuestras preguntas.

María Grazia Gamarra, define tu personalidad en pocas palabras…

Me considero una mujer perseverante y trabajadora.

La actuación es…

Mi vida, es lo que he hecho siempre, desde niña.

¿Qué personaje marcó tu vida?

Definitivamente ‘La novicia rebelde’ fue un reto y un aprendizaje inmenso. Tenía 22 años y tuve que hacer 90 funciones.

¿A qué papel le guardas un cariño especial?

Al de Catalina de ‘Mi amor el wachiman’. Me hizo llegar a tantas personas y me dio experiencia. No sería la misma si Michelle Alexander no me hubiese dado esa oportunidad.

Macarena Montalván es…

Un disfrute absoluto, es un placer darle vida.

¿Qué significado tiene para ti la canción que interpretas en ‘Al fondo hay sitio’?

Es un rayito de esperanza, ese que no se debe perder nunca de vista y me ha permitido reencontrarme con la música.

¿Cómo te preparas para interpretar a Rosaura en ‘La vida es sueño’?

Cada frase es una pieza de arte maravillosa, es pura poesía. Requiere de mucho trabajo corporal, inicia la obra personificando a un hombre, luego una mujer y, finalmente, a un guerrero.

Trabajar con tu hermano (Jean Pierre Gamarra) en la dirección es…

Regresar a mi niñez. Ambos jugábamos a hacer teatro, es increíble el tiempo que ha pasado y volvernos a encontrar en un escenario es encontrarnos en casa.

¿Hasta cuándo va el ciclo de teatro con ‘La vida es sueño’?

Estrenamos el 7 de octubre en el Teatro Municipal de Lima y vamos hasta el domingo 23.

El matrimonio está hecho de…

Perseverancia y entrega.

Dos cualidades de tu esposo (Heinz) que te enamoraron…

Su sentido del humor, su profundo amor y su espíritu alegre.

Ser mamá es…

El mejor regalo que me ha dado la vida y mi mayor sueño cumplido.

¿Cuál es la virtud o virtudes que inculcas en tus hijas Eva y Elena?

Quiero que sean seres humanos auténticos y vean el mundo siempre con amor y tolerancia.

¿Piensas tener otro bebé?

Es posible. Amo ser madre.

Un sueño aún por cumplir…

El más grande lo he cumplido: ser madre.

Un cosmético que siempre llevas en tu cartera…

Un lápiz de cejas.

¿A qué hora empieza y a qué hora acaba tu día?

Empieza 5 de la mañana para dejar el desayuno listo y termina muy tarde al volver de los ensayos y tener a mis bebés en brazos.

¿Tienes algún ritual de belleza recurrente?

Comer sano. Esa es la clave.

Un consejo a las futuras actrices…

Lo principal, el respeto y la puntualidad. Siempre tener los pies en la tierra.

