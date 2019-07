María Pía Copello afirma: "Mi esposo es el hombre de mi vida" | ENTREVISTA | FOTOS

POR: DEYANIRA BAUTISTA



María Pía Copello nos abrió las puertas de su hogar, luego de regresar, por una corta temporada, a ‘Esto es guerra’, y nos contó cuánto ha cambiado su vida desde que decidió alejarse de la televisión para compartir más tiempo con sus pequeños hijos Vasco (11), Samuel (9) y Catalina (4), y su esposo Samuel Dyer.



“Estuve momentáneamente en la secuencia ‘Divas’ porque Gian Piero (Díaz) tenía que hacer un viaje. Cuando me llamaron de la producción, no lo pensé dos veces y dije que sí”, contó Copello.



¿Cómo te sentiste de estar nuevamente frente a las cámaras?

Muy lindo, me recibieron con mucho cariño y, bueno, siempre se extraña. Decidí alejarme de la televisión por un tema familiar, ahora por las tardes estoy en casa con mis hijos, disponible para cualquier necesidad que deba resolver como mamá o grabando algún video (para las redes sociales).



¿Cómo es ahora tu día a día?

Me levanto temprano, alisto a los chicos para que se vayan al colegio, luego voy al gimnasio. Después hago algo para mis redes sociales en mi casa, soy muy hogareña. En la tarde ya los chicos llegan y comienzo mis actividades con ellos.

¿Los ayudas con las tareas?

Sí.



¿Cocinas para ellos?

No, sería mentirte. Preparo algún postre, pero cocinar me quitaría mucho tiempo.



¿Te gustaría tener otro bebé?

Hay gente que tiene hijos hasta los 45 años, pero en mi caso, mis hijos ya están creciendo y no quiero volver a llevar el coche, las amanecidas, la lactancia. Tengo tres niños que realmente me necesitan mucho y con cuatro no me daría abasto.



¿Eres de las mujeres que no les gusta decir su edad?

No, tengo 42 años. Cada etapa de mi vida la vivo intensamente.

¿Sientes que alcanzaste todas tus metas?

Me siento bien, he logrado muchas cosas en la vida. Estoy bien con mi esposo, el próximo año vamos a cumplir 14 años de casados, nuestra relación está basada en la comunicación, él es el hombre de mi vida, mi partner perfecto. Tengo tres hijos maravillosos a los que crío con su ayuda, una mamá sana, mi hermana está logrando sus objetivos, mi sobrina, y así, mi familia más cercana está bien.



¿Tu esposo es muy comprensivo?

Sí, es mi apoyo en todos los aspectos de mi vida. Estamos abocados a la crianza de nuestros hijos, ellos están en etapa escolar, ahora que se vienen las vacaciones viajaremos a Grecia y Croacia. Es la primera vez que iré y todos los entretelones los podrán ver a través de mis redes sociales.



Parece que lo tienes todo, ¿te falta algo por cumplir?

Me falta hacer algunas cosas en redes sociales, estamos pensando en algo de música.



¿Grabarás una canción con tu hermana?

Sería lindo, sí se lo he propuesto.

Te va muy bien en tus redes sociales, eres toda una ‘influencer’ con casi 2.4 millones de seguidores en Instagram, un canal de YouTube y tus secuencias #YaNoYa...

Me encanta mucho crear contenido para mis redes sociales, eso me ha mantenido entretenida, lo veo como un trabajo-hobby. He formado un buen equipo de producción, hago lo que me provoca, le doy al público lo que desea ver y, ahí estamos, explorando mucho. Las redes sociales tienen una magia que hace que las personas que nos hemos construido en televisión, no desaparezcamos.



¿Recibes comentarios malintencionados, como insultos?

Sí, pero no hago caso. Al principio, cuando empecé en ‘Esto es guerra’, que fue la etapa en la que me sumo a las redes sociales, sí me afectaba, pero ahora ya no. De verdad hay que estar mal de la cabeza para insultar a los demás.

¿Te han acosado?

He visto casos, que los han seguido (a su casa), debe ser horrible. Pero simplemente son mensajes que me mandan, a veces obscenidades, y cuando sucede esto, lo bloqueo y no hacemos (ella y su equipo de trabajo) caso.



Hace poco criticaron a Ivana

(Yturbe) por usar Photoshop.



¿Tú retocas tus fotografías?

En qué le afecta a la gente que se use el Photoshop, no lo entiendo. Yo uso, pero no siempre, a veces hay cositas que quiero arreglar, por si se desborda algo por ahí y no solo el rollito, quizá un escote demasiado pronunciado, no voy a salir enseñando el busto. Pero no es una edición que te ponga como Barbie, porque ahí ya pierde la naturalidad, no critico a la gente que lo haga, cada quien hace lo que quiere con sus fotos.



Para las personas que aún no te conocen, ¿cómo te podrías definir como mujer?

Soy una mujer muy activa, creo que es algo que heredé de mi mamá, es agotador porque hago mil cosas al mismo tiempo, pero soy aventada y no tengo temor en hacerlo. Si algo sale en una idea, digo ‘vamos a hacerlo’ y no me detengo hasta lograr mi objetivo.