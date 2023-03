SE MOLESTÓ. María Pía Copello tuvo en su set de ‘Mande Quien Mande’ a Joselito Carrera luego que fuera intervenido por la Policía Nacional por ponerse faltoso junto a una exmodelo, cuando ambos estuvieron ebrios. La conductora se mostró disgustada que su compañero de América TV no pida disculpas a los efectivos.

“Ustedes dos saben que han tomado, la Policía los interviene, saben que están en falta, por qué no guardar silencio y acatar lo que dice la Policía. No se ven en las imágenes la forma, ¿no es inicio? Ok. Te hemos visto bastante alterado. La Policía es la máxima autoridad, y uno tiene que guardar respeto. ¿No crees que el trago te jugó en contra?” , dijo.

Incluso, Pía deslizó la idea que -según fuentes cercanas- el vehículo en el que se encontraba Joselito junto a una exmodelo venía manejando peligrosamente por Punta Hermosa.

“¿Por qué crees que pararon tu carro? Tenemos información que dicen que venían manejando como en zig zag, ¿es verdad eso? . ¿No hay ni una gota de arrepentimiento, de mea culpa? Algo que quieras decirle a la Policía. Venía una persona que había tomado y venía manejando, es ilegal. Es una falta grave, gravísimo. Te veo indignado y resignado, no pides disculpas”, agregó.

Joselito Carrera es intervenido por la Policía

JOSELITO SE PRONUNCIA TRAS INTERVENCIÓN POLICIAL

En MQM, Joselito Carrera rompió su silencio sobre el incidente que protagonizó con la Policía Nacional del Perú. El presentador reconoció que tanto él como su pareja habían tomado, pero denunció que existió una falta de respeto.

“ Nos estábamos dirigiendo a un hotel cercano para descansar (...) Ambos habíamos tomado, entonces yo le pregunto (al policía) cuál era la falta (...) Los primeros efectivos tuvieron una forma que no la tuvo el segundo efectivo”, manifestó.

