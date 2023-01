No le digan eso. María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al realizar una parodia de la última canción de Shakira, la cual realizó con Bizarrap, y que es una clara tiraera hacia Gerard Piqué y Clara Chía.

Fue mediante su cuenta de Instagran en donde la exconductora de Esto es guerra presentó el video, en donde está vestida con un traje similar al que lució la colombiana en su popular videoclip.

“No me pude resistir a la fiebre de @shakira Cuando tú y tu ex deciden quedar como “amigos” #CeroRencor ¿Ustedes qué opinan? ¿@shakira debió lanzar esa canción o creen que fue too much?”, expresó Copello en la publicación.

Sin embargo, no esperó las críticas y troleos de algunos de sus seguidores, en donde el comentario que sobresalió fue el siguiente: “ Ya estás tía para cantar en sostén oie”.

Este mensaje fue tomado con humor por la influencer, quien respondió: “Ay Dios”, acompañado con emojis de risas.

María Pía y Magaly Medina reciben juntas el 2023

María Pía Copello y Magaly Medina se reunieron en Miami con sus respectivas familias para recibir el Año Nuevo. La exconductora de “Esto es Guerra” compartió en sus redes sociales fotografías y videos de los momentos que compartió al lado de la figura de ATV.

En las primeras fotos de su post, Copello aparece posando al lado de su esposo, el empresario Samuel Dyer, y sus tres hijos dentro de un yate. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las siguientes fotos porque aparece al lado de la ‘urraca’.

María Pía Copello imita a Shakira

