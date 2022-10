Nino Peñaloza, el productor estrella de los desfiles de moda, descargó toda su artillería contra María Pía Copello por el vestido que usó en los Latino Music Awards, un diseño con una atrevida abertura en la parte frontal.

“A mí me gustó el color, me gustó la idea de la túnica, pero no me parece elegante, no me parece para su edad, creo que es demasiado atrevido. Creo que ella es una señora por más tiktokera que sea, creo que hubo un exceso en esa abertura, a mi parecer” , dijo en declaraciones para En Boca de Todos.

Rodrigo González reacció a las declaraciones de Nino Peñaloza y aseguró que ni Carolina Herrera se atrevió a tanto. Por su parte, Gigi Mitre elogió a María Pía Copello y aseguró que se le veía fabulosa y mantiene un cuerpo de infarto, aunque si hubiera usado el vestido para un matrimonio, sí le hubiese parecido desatinado.

“Como es un show, un evento farandulero, la gente va más vestida para el show, sí me parece lindo, me parece regia, sé que no es ninguna chibola”, acotó la conductora de Amor y Fuego.

Nino Peñaloza aseguró que le parecía poco elegante que María Pía Copello haya utilizado atrevido vestido con abertura en los Latino Music Awards.

