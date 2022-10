María Pía Copello decidió pronunciarse en sus redes sociales tras las críticas que viene recibiendo por el atrevido vestido que usó en los Latino Music Awards, un atuendo que llamó la atención por la abertura en la parte frontal, que dejó ver su bien trabajada figura a sus 45 años de edad.

Todo comenzó cuando la exconductora de televisión decidió responder al comentario de una de sus seguidoras, que le pidió mas respeto consigo misma. “Disculpen, con todo respeto, no se supone que ya eres una señora, ten un poquito más de respeto contigo misma, qué es esto, cómo te vas a vestir así”; le escribió la fanática.

“Jajaja, con todo respeto también, me da risa el comentario, me respeto y me quiero... y este es un vestido que me parece bello! ¿cuál es el problema? Saludos”, contestó María Pía Copello.

Asimismo, aseguró que usó un tipo de ropa interior especial para lucir el diseño.

Rodrigo González en su programa, Amor y Fuego, sacó cara por la exconductora de Esto es Guerra y aseguró que no ha visto a una chica de 19 años con una figura como la de María Pía.

Nino Peñaloza aseguró que le parecía poco elegante que María Pía Copello haya utilizado atrevido vestido con abertura en los Latino Music Awards.

