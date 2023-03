María Pía Copello y Carlos Vílchez, como la ‘Carlota’, llegarán este domingo 12 de marzo al set de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi como conductores. Este ansiado encuentro se da luego del enfrentamiento que mantuvieron los conductores de América Hoy con los de Mande quien Mande por un invitado.

Pía y la Carlota estarán en el programa dominical de América Televisión junto a sus mamás, Luchita y Aydeé y se enfrentarán en una guerra de ollas y sartenes por imponer su sazón.

“Tenerlos en el set ha sido muy divertido, es la primera vez que Carlos Vílchez llega a nuestra cocina y me ha hecho reír y bailar”, dijo Yaco Eskenazi sobre la edición de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ de este domingo.

Por su parte, Ethel Pozo se mostró agradecida por tener a María Pía Copello y Carlos Vílchez en su espacio de televisión. “Las mamis de María Pía y de Carlos Vílchez han sido muy divertidas, ha sido lindo tener a María Pía y a Carlos en la cocina”, aseveró.

¿QUÉ PASÓ ENTRE MARÍA PÍA COPELLO Y ETHEL POZO?

MECHA EN EL CANAL 4. María Pía Copello detuvo su programa ‘Mande Quien Mande’ para quejarse de la producción de ‘América Hoy’, la cual lidera Gisela Valcárcel. La conductora criticó duramente que invitaran a su magazine matutino a Rafael Cardozo cuando ellos lo tenían previsto como invitado para su show.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana . Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende”, dijo.

Con el apoyo de ‘La Carlota’, Pía Copello cuestionó al modelo brasileño por aceptar una invitación por dinero cuando se había comprometido con ellos. Según dijo, lo más preocupante es que esto ocurra con programas del mismo canal .

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, precisó.

TE PUEDE INTERESAR

Deysi Araujo fue captada junto a juez y no quiere que la graben sin maquillaje: ¡Por favor! | VIDEO

Dailyn Curbelo: “Fui la mujer que convivió más tiempo con Mauricio, es un caballero y me apena lo que vive”

Hija de Mauricio habría enviado indirecta a Lisandra en TikTok y fans reaccionan: “Así quiero que me defienda mi hija”