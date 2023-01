María Pía Copello y Magaly Medina se reunieron en Miami con sus respectivas familias para recibir el Año Nuevo. La exconductora de “Esto es Guerra” compartió en sus redes sociales fotografías y videos de los momentos que compartió al lado de la figura de ATV.

En las primeras fotos de su post, Copello aparece posando al lado de su esposo, el empresario Samuel Dyer, y sus tres hijos dentro de un yate. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las siguientes fotos porque aparece al lado de la ‘urraca’.

En las imágenes, Magaly aparece luciendo un elegante vestido largo color lila, mientras que la exanimadora infantil usó un vestido corto en tonos dorados y con brillos. Ambas aparecen descalzas, pero muy divertidas, al lado de otras mujeres.

En otra imagen, las presentadoras de televisión posan para la cámara con una sonrisa amplia. Los seguidores aplaudieron que ambas figuras hayan recibido el año 2023 juntas, pero también hubo quienes cuestionaron el look de la periodista de espectáculos.

“Maga no es mala...me cae bien. Qué bueno que sean amiga Pía”, “Regias ambas, Magaly y Pía”, “Es bonito ver a Magaly y María Pía juntas”, “Bellas todas”, “Tremendo el vestido de Magaly, está hermoso”, “Qué regias las dos”, comentaron alguno de sus fans.

“Ay no, esos vestidos no son para mujeres de 40 ni de 50... no me quedan. Ja, ja, ja”, “Pía tienes que saber elegir tus amistades. Mira lo que le paso a la Newton”, “Confirmado que se colgó Magaly de Pía y todas sus amistades. ¿Vestido largo en un yate?”, dijeron otros.

María Pía Copello vuelve a deslumbrar con atrevido vestido en Cartagena

María Pía Copello volvió a impresionar con un atrevido y escotado vestido negro durante la alfombra roja de los premios más importantes a la creación del contenido digital de Latinoamérica, realizado en Cartagena, Colombia. La conductora de televisión mostró el outfit que utilizó y dejó impactados a sus seguidores.

“ Hoy estoy en el Instafest en Cartagena, representando a nuestro país. ¿Les gustó el vestido? Lo amé . Es de Michael Costello”, escribió Pía en su cuenta de Instagram.

Mediante un video compartido por la exconductora de ‘Esto es Guerra’, se observa su encuentro con importantes personalidades como el actor Aurelio Jaramillo, más conocido como ‘Titi’ en la telenovela ‘Sin senos no hay paraíso’.

