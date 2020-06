La señora hermosa de la pantalla parece haber encontrado el elixir de la juventud. El tiempo se ha detenido en María Teresa Braschi . Los años en la televisión pasan sin tocar a la guapa periodista, que sigue vigente como voz autorizada para opinar sobre temas actuales. Así es la popular ‘Maritere’.

¿Un elogio que siempre te dan en la calle?

‘Te veía desde que era niño’.

¿Te molesta?

Me da risa.

¿Es cierto?

Recuerda que estoy en la televisión desde los 80 y quienes me vieron ya son adultos.

¿Qué te escriben en las redes?

‘A pesar de los años, estás regia’.

¿Sacas pecho por tu edad?

Estoy orgullosa de estar viva, haciendo el trabajo que me gusta y seguir vigente.

¿Qué te da miedo?

Perder la energía e ilusión.

¿Te harías cirugías?

Quizá algún día.

¿Cuál es la fórmula para mantenerte?

Buena alimentación, dormir bien y ejercicios.

Maritere Braschi se confiesa con Trome en una divertida entrevista

He visto videos de tus rutinas en Instagram...

Cuando tengo ganas, no lo hago siempre.

¿Por falta de tiempo?

Me da flojera producirme para salir bien en redes sociales.

¿Eres de mostrar tu intimidad?

Soy muy recelosa con ello, no me gusta exhibirme.

Tu opinión sobre los ‘haters’ (usuarios de las redes que destruyen y critican).

Detrás de todo agresor, hay una víctima. Habría que saber cómo fue su vida.

¿Alguna vez te pidieron coima?

Cuando un oficial me detiene, de entrada le digo: ‘Tengo todo en regla, qué ha pasado’.

¿Qué responden?

‘Señora Maritere, cómo está usted, es rutina, siga, siga...’.

¿Haces cola?

Como todos. No niego que cuando he ido a un banco y la gerente me conoce, me llama y acepto.

¿Eso significa?

Que respeto las filas, pero como todos me gustaría saltarlas.

Respuesta a la frase machista: ‘Si manejas mal, es porque eres mujer’.

Manejo tan bien que hasta mis amigos me prestan sus autos.

¿Periodista con calle?

Con mundo.

¿En serio?

He recorrido el Perú y el extranjero.

Has bailado en...

Una yunza.

¿Un trago?

Masato, yonke.

¿Comidas?

Carne de monte.

¿Caldo de cabeza?

Por supuesto. No le hago asco a la comida.

¿Buen diente?

Mi papá siempre me dijo: ‘Come y calla’. Eso lo cumplo hasta ahora.

¿Un principio del periodista?

Nunca debemos dejar de respetar al entrevistado.

Otra, por favor...

No somos la ley para sentenciar.

Tu comentario sobre lo que pasó en la semana con Edison Flores...

Si tuviera que dar un consejo, le diría a él y su pareja: ‘Conversen entre ustedes’.

Mayra Couto ha dicho que sufrió acoso hace unos años...

Cuando una mujer se atreve a denunciar, nadie puede deslegitimizarla diciendo: ‘¿Por qué recién?’.

¿Algo positivo de esta pandemia?

Por el trabajo y estudios de mis hijos solo nos veíamos los fines de semana. Ahora almorzamos juntos todos los días.

¿Otro aspecto?

Las redes son más tiernas.

¿En serio?

Cuando las usas para hablar con tu familia o un buen amigo.

En estos tiempos es más sencillo ‘encontrarse’...

Antes decías: ‘Te llamo, tomamos un café’, y si te comprometías para otra cosa, ya no podías ver a esa amistad.

¿Ahora?

Imposible, hay tiempo, estás en casa y tienes el Zoom.

Gracias, la gente siempre desea saber de ti, el rostro más bello de la televisión...

Muchas gracias a todos, que se cuiden y respetemos la cuarentena.

Sin frases hechas para responder, contestando cómo siente, la periodista sabe y entiende lo que alguna vez afirmó el genial escritor ruso León Tolstói: ‘Opino que lo que se llama belleza reside únicamente en la sonrisa’.

