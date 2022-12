La cantante de You Salsa, Mariale Salazar, contó que este 2022 ha sido de mucho trabajo y lo cierran grabando junto al productor Sergio George, a quien califica como un capo. Además, cuenta que realizarán un disco completo y sueña con brillar en el extranjero.

¿Cuál es tu balance de este 2022 que se termina?

El 2022 ha sido un año sacrificado, hemos salido de la pandemia, nos hemos reactivado poco a poco. En mi caso, yo vengo de provincia, ha sido duro pero satisfactorio, pues está carrera es de sacrificios. Mucha gente desde afuera me felicitan, pero no saben que hay muchos sacrificios pero todo esto me ha hecho crecer. La pandemia y las adversidades han sido duras, pero estoy terminando el año de la mejor manera al firmar con Chimpun Music y Sergio George.

¿Es un sueño para ti poder trabajar con Sergio George?

Para nosotros era un sueño casi inalcanzable y ahora sentimos que estamos en el inicio del camino de la internacionalización que tanto deseamos, eso es maravilloso y recontra motiva. Ya no siento el cansancio, antes era floja pero ahora estoy full pilas. Tenemos una meta y un propósito que cumplir.

¿Cuándo empezarán a grabar con él?

Estamos muy emocionados, siempre con la bendición de Dios, esperando que Sergio George llegue para empezar a grabar. Estamos cargados de muchas ganas de sacar esto adelante y dejar el nombre del Perú muy en alto, es un sueño que tenemos pero chambeando lo haremos.

¿Grabarán un disco completo?

Sergio estudia muy bien a su artista, es muy capo, es increíble su capacidad. Vamos a hacer un disco tal como está en el contrato, pero lanzaremos temas durante todo el año. Espero que el público peruano nos apoye y sabemos que la unión hace la fuerza, no tenemos envidia con otros colegas, lo importante es abrir la puerta y que todos los talentos peruanos salgan y brillen en el exterior, para el mundo.

Cada día hay más grupos y solistas en la salsa peruano, el mercado ha crecido mucho. ¿Crees que ya existe un sonido particular y decir que tenemos una ‘salsa peruana’?

Creo que estamos en el camino, y tenemos muy buenos exponentes para seguir desarrollándonos. Sucede que la salsa está muy de moda en el Perú, creo que ahora somos la capital de la salsa en el mundo, y están llegando muchos productores a trabajar con talentos peruanos. Actualmente el género urbano domina el mundo, pero en el Perú los salseros le hacemos la ‘guerra’, por decirlo de alguna manera, al género urbano. Pues hay muchos artistas, muchos conciertos.

