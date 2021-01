EN SHOCK. Así quedó Maricarmen Marín al ver cómo una de sus miles de fanáticas se tatuó su nombre en la espalda. La seguidora de la ‘dulce princesita’ compartió un post en Instagram, que luego fue reposteado por la cantante en sus historias, donde le demuestra hasta dónde llega su admiración por ella.

“Estoy refeliz porque ayer cumplí mi sueño. Te admiro un montón mi princesa, nunca lo olvides, soy tu fiel admiradora. Gracias a ti aprendí a soñar y a luchar para que mi sueño se haga realidad. Eres la mejor del mundo”, escribió la fan de la jurado de ‘Yo Soy’, quien no creía que fuera verdad.

Maricarmen Marín queda en shock al ver que fan se tatuó su sombre

“Yo fui la más sorprendida. No tengo palabras, gracias por tanto amor”, escribió Maricarmen en sus historias, en las que más adelante reconoció que varias de sus fanáticas tienen un tatuaje de ella. “Muchas veces les he pedido que no lo hagan, no es necesario, nuestro amor va más allá, pero no puedo negar que me conmueven y me emociona. Las amo”, escribió.

Más adelante, mostró cómo otra de sus seguidoras le preguntó si ya tenían su permiso para tatuarse y recordó que en una oportunidad la cantante ‘casi le pega’ a una amiga cuando vio su tatuaje conmemorativo. “Yo creo que todas deseamos tener un tatto simbólico contigo”, dice la joven.

Maricarmen Marín le respondió y volvió a pedir a sus fans que no se marquen la piel con tinta por ella. “No, suficiente de tatuajes. Por favor, no más sorpresas. Recuerdo ese día como si fuera ayer, mi cara de verlas a todas tatuadas ¡me muero!”, contestó la ‘dulce princesita’.

