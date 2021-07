Maricarmen Marín decidió compartir con sus seguidores detalles de cómo está viviendo su embarazo tras cumplir los cuatro meses de gestación. A través de Instagram, la figura de Latina compartió un extenso mensaje en el que confesó que hasta el momento no ha sufrido ningún síntoma complicado.

“Los 4 meses más emocionantes de mi vida, hijita quiero decirte que te estás portando excelente, no he tenido ningún síntoma complicado, estoy durmiendo muy bien, no tengo antojos, sigo en mí mismo peso”, escribió en las primeras líneas de su mensaje.

La cantante de cumbia también habló de la emoción que siente ella y su pareja, el productor televisivo Sebastián Martins, cada vez que ven a la pequeña en las ecografías.

“No sabes las caras que ponemos tu papá y yo cada vez que te vemos en las ecografías, te das mil volteretas, levantas tu manito, sacas la lengua. Me han dicho que en la semana 20 ya empezaré a sentir tus movimientos”, comentó.

Finalmente, Marín hizo un pedido especial a sus más de 2 millones de seguidores de Instagram. “Mamis cuéntenme en qué semana empezaron a sentir los movimientos de sus bebés y cuando la pancita salió a la luz”, agregó.

En solo unas horas, su post cuenta con más de 30 mil “Me gusta”. En los comentarios sus seguidores le dejaron mensajes cariñosos y le desearon que disfrute su nueva etapa.

