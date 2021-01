SUBE LA TENSIÓN. Las últimas semanas, exparticipantes del programa Yo Soy expresaron sus cuestionamientos con el espacio televisivo. Miguel Samame y Gio Carreño indicaron que Mauri Stern humilla a los cantantes, esta crítica fue recogida por Maricarmen Marín después que su colega le pidiera a la imitadora de Karol G “que se regrese a su casa”.

Durante la presentación de Rosangela Montenegro, quien desafió al imitador de Juan Luis Guerra con su interpretación de “Tusa”, Mauri Stern hizo expresiones que mostraban su rechazo a la presentación. Al turno de expresar sus críticas, el cantante de Magneto dijo que no podía darle una crítica constructiva.

“No es que yo quiero maltratar, yo quiero disfrutar (...) de esta manera ¿Cómo te puedo ayudar? no puedo en un minuto. Hay niñas de cuatro años que cantan la canción mejor que ella, regrésate a tu casa. Estoy esperando que venga Manson, Juan Gabriel (...) Es lo que es, lo haces bien o lo haces mal”, mencionó Mauri Stern.

Maricarmen Marín se mostró desencajada con las declaraciones de Mauri Stern. “Yo quiero decir algo muy chiquitito a mis compañeros del jurado: Nuestra función es sacar lo mejor del participante. Esa es nuestra función. Todos los participantes que llegan a esta competencia llegan siendo aficionados, pero nuestra función es sacar lo mejor de ellos, limitémonos a darles esas devoluciones, aquí lo importante es construir. No dañemos a los participantes”, señaló la cantante.

Mauri Stern le replicó el comentario y le dijo que en la adversidad se aprende. Maricarmen lo interrumpió “pero no en la humillación”. La mención a esta palabra enervó al cantante de Magneto que continuó defendiendo su crítica. “No lo hizo bien, esa campaña de humillación hace que no progresemos, no estoy hablando de su persona, te amo como a todos los seres humanos, no te estoy humillando”.

Mauri Stern y Maricarmen Marín pelean en Yo Soy -TROME