La actriz Patricia Barreto contó que se encuentra muy emocionada por el estreno de la segunda parte de la novela ‘Maricucha’, que se dará esta noche a las 9:30 pm por América Televisión. Además, adelantó que tendrá a tres galanes que son Andrés Vílchez (Renato), Carlos Thorton (Gregorio) y Stefano Meier (Doménico); y por ello, se crearán una serie de conflictos muy divertidos.

“En esta nueva temporada voy a tener nuevos galanes, pues al regresar a mi tierra Cajamarca, me reencuentro con Gregorio (Carlos Thorton) y en Lima conoceré a Doménico (Stefano Meier), ambos son jóvenes actores muy talentosos. Sumado a Renato (Andrés Vílchez), se van a dar muchos conflictos divertidos”, señaló Patricia Barreto.

Respecto al rating, comentó que está agradecida con el respaldo del público a sus trabajo y que no le preocupa el rating.

“No me preocupa el rating, para mí es una bendición que cada uno de mis proyectos son bendecidos con segundas partes, sin pensarlo se dan las cosas, son sorpresas de la vida y porque a la gente le agrada... Yo siento que el talento no tiene competencia, que no puedes competir con nadie y por eso, siempre disfruto del trabajo de mis compañeros de otras producciones en otros horarios y también de los que están en el mismo horario y en otro canal... para mí no hay competencia, creo que la gente ve lo que desea ver y nos das un lugar en sus vidas”, añadió la actriz.

Por otro lado, más de cinco mil personas vivieron una gran fiesta el último fin de semana en el centro comercial Minka del Callao, en donde se reunieron para conocer a sus actores favoritos de las telenovelas “Luz de Luna 2″ y “Maricucha 2″, compartiendo grandes momentos al entonar y bailar las canciones que identifican a las sintonizadas telenovelas.

El anfitrión del festejo fue el popular “León de la cumbia”, quien a pedido del público entonó temas como “Júrame”, “Vienes o te vas”, “Pedazo de Luna”, entre otros para luego presentar al elenco de “Luz de luna 2″, quienes se despidieron agradecidos por el respaldo que han tenido en sus dos exitosas temporadas, convirtiéndoles en los líderes en su horario a nivel nacional.

Tras la despedida presentó a “Maricucha”, quien interpretó el tema que identifica a la telenovela para luego jugar con el público y presentar al elenco que la acompañará en esta nueva historia.

El evento también contó con grandes exponentes musicales como Cristhian Domínguez y la Gran Orquesta, Diego Dibós, Los Fernández, Nano Morris, Estrella Torres, entre otros, quienes deleitaron al público asistente con sus temas musicales.

