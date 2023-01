A sus 46 años, Mariella Zanetti cuenta con tantas experiencias en su vida que la han convertido en la mujer que hoy es, pues tiempo atrás fue ‘muy inocente’ y sufrió, en el plano sentimental, al idealizar a quien llegó a su vida. Por eso cree que cuando Shakira dice ‘las mujeres de ahora no lloran, las mujeres facturan’ está enviando un mensaje para que se enamoren con el cerebro y no con el corazón . Hoy tiene una relación de 9 años con Javier Blondet basada en la confianza, tolerancia y el respetar los códigos, pues jamás se fijaría en el esposo o expareja de una amiga.

¿Qué tan inocente has sido como dice el título de la película en la que participas?

¿En mi vida? Bastante. Es que por inocente nos pasan muchas cosas, porque si hubiera sido más ‘mosca’, por lo menos tendría cinco edificios, ja, ja, ja. Pero como siempre he sido trabajadora, asumía y salía adelante. A mí me daba vergüenza que me dieran plata o compren cosas, pero a veces me pongo a pensar y digo ¿qué gane?

¿No había ‘sugar daddy’?

No había y, si hubo, pues cuando estás enamorada pierdes, ja, ja, ja.

¿Sale mal la ‘factura’?

No se enamoren chicas, piensen más con esto (cerebro).

A lo Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan...

Debí haberme puesto a componer canciones, ahí estaba el negocio. Lo que pasa es que muchas nos dejamos llevar por nuestras emociones y esas emociones te juegan mal porque apuestas todo, idealizas a la persona y te enamoras de esa cosa que idealizaste, ojo que dije cosa, y al final te decepcionan, lloras y sufres, y después, cuando pasa el tiempo, conoces a otro y te das cuenta de que eso no era amor.

¿Pero secaste tus lágrimas en su momento?

Mira, no podía darme el lujo de tirarme a la cama a sufrir por mucho tiempo porque tenía a mis hijos, tenía en ese momento una hija, ahora tengo dos y con el segundo no hay problema, y por ella debía levantarme y todos los días pensaba en el ejemplo que le iba a dar.

TROME - Mariella Zanetti presenta a su pareja en exclusiva (Video: Carla Chevez)

‘LOS CÓDIGOS SE RESPETAN’

Entonces, ¿cuál es el secreto para ser feliz?

Primero enamorarse de uno mismo, cuando lo haces vas a ponerte como prioridad, porque para que lo demás esté bien, tú tienes que estar bien, debes quererte, valorarte, amarte y entender que abandonar toda tu vida por una persona no significa amor, sino lo contrario. Si haces lo contrario ahí ya cometiste el primer error, porque el día que esa persona ya no esté, te vas a quedar en el aire.

¿En tu nueva relación las cosas son así?

Sí, ya vamos a cumplir nueve años con mi esposo, claro, no todo ha sido color de rosa, tuvimos aciertos y problemas, pero siempre hemos mantenido a la familia. Él es muy reservado, casero, no sale así nomás, está pendiente de mí, a veces mucho. Te cuento una...

Te escucho...

Al terminar la grabación de la película tuvimos una reunión con Pablito Ruiz y mi esposo debía estar a las 5 de la mañana en Cerro Azul. Se fue para allá, regresó solo para acompañarme a la reunión y volvió a irse en la madrugada, dime si no es tóxico. Todos me decían ‘qué tierno’ y yo renegando por lo tóxico. Y él me decía ‘como ibas a terminar cansada por grabar y vas a tomar, ¿quién va a manejar el carro?’. Dime si no es una cosita linda, ja, ja, ja.

¿Es el amor de tu vida?

Es el amor que tengo ahora, la persona que me acompaña. Esa frase ‘el amor de mi vida’ la quité de mi diccionario, porque no tengo una bola de cristal para saber qué pasará en el futuro. Si él más adelante comete un error o yo, dejará de ser el amor de mi vida y yo el suyo. Él viene a formar parte de mi vida y nos llevamos muy bien.

¿Entiende tu trabajo?

Tiene que entender, no le queda otra.

¿Tú tienes más carácter que él?

Ni creas, él no es de gritar o patalear. Es más, yo todo el día estoy hable y hable y él calladito, camina de un lado a otro como si me ignorara y más cólera me da, hasta que se me pasa y cuando se me pasa él ya está que se acurruca y me dice ‘para qué te voy a dar cuerda si ya te conozco’.

Mariella Zanetti cuenta que su esposo Javier Blondet es paciente y atento con ella. (Foto: GEC/ Allengino Quintana)

Te ‘estudió’ bien...

Es que si me siguiera la cuerda, ya se arma un conflicto y lo que queremos es tener armonía.

En pro de esa armonía, ¿los mensajes de los que ‘tiran maicito’ los bloqueas?

Yo dejo que lancen nomás, porque es bonito sentir que despiertas pasiones. Además, así se pone mosca y le dices ‘ojo que este cuerpito caribeño no creas que está en decadencia, ja, ja, ja’. Es un poquito así, entonces pregunta ¿quién es? y yo dijo ‘un fan’, pero él me conoce, sabe que soy supercasera.

En ese sentido, los ex de las amigas ni se miran, se respetan los códigos...

¡Nooo! Siempre digo que los esposos o ex de mis amigas me tienen que ver como hombre y yo a ellos como mujeres, no hay forma. Es mi punto de vista, por ahí hay alguien que tiene ‘mente abierta’, ya es su decisión, pero no me ha pasado.

A veces esas situaciones perjudican la relación.

No, él se ríe, claro si hay algo más serio se pone ‘stop’, pero él sabe cómo soy, es más, ¿sabes cómo me dice?: ‘Gusano’, porque no tengo patas, ni tomo, y cuando lo hago digo que voy al baño y me quedo ‘jato’. Entonces pensará: ‘Esta es más aburrida, ¿quién la va a aguantar?’.

¿Te han cambiado?, ¿estoy hablando con Mariella?

Te juro, ni yo lo puedo creer, alucina.

¿Son los años o la madurez?

La madurez, déjalo ahí, ja, ja, ja.

¿Tienes 38?

¡Qué linda! Sigan a mi amiga en sus redes sociales, ja, ja, ja. Tengo 46, voy a cumplir 47 en mayo.

Pensé que eras un poquito menor que Tula (Rodríguez)...

Yo te entiendo porque me ves y parezco de 30, soy mayor que Tula por un año nada más. Nunca he negado mi edad, porque en mis años están plasmadas todas mis experiencias y momentos que no quiero borrar.

