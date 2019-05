Mariella Zanetti pide cárcel para Farid Ode por no cumplir con la pensión de su hija

‘Estoy pidiendo cárcel para Farid’, reveló Mariella Zanetti, quien señaló que el popular ‘Fogatita’ podría ir preso, porque no cumple con la pensión de alimentos de su menor hija y le debe la suma de 30 mil soles.

“Mi hija tiene seguro particular, le pago la ropa, el colegio y todo lo cubro yo. Ya perdí las esperanzas con él de que sea un buen ser humano y padre. Él cree que ser papá es darle 50 o 70 soles de propina a mi hija, para él eso es ser un buen papá y no es así. Estoy pidiendo cárcel para Farid”, sostuvo Zanetti.

¿Cuánto es la suma de dinero que te debe de la pensión de tu hija?

Son casi como 30 mil o 33 mil soles que me debe y me va a tener que pagar. Yo no lo voy a meter preso, sino él solito y con sus propios actos. Solo reclamo lo que le corresponde a mi hija, porque no es justo. Ella va a entrar a la universidad y tiene que tener sus comodidades.

¿Te daría pena que termine preso?

Claro. Nunca le he deseado el mal, a pesar que ha sido una mala persona conmigo.



Farid comentó que él le pasa una pensión a su hija, pero de acuerdo a los ingresos que tiene…

Y cómo tiene para comprarse una camioneta nueva. Mi hija quiere postular a una universidad particular, porque ella lo vale. Lo que me ha dolido es que le fue a pedir a su papá y él le gritó. Le dijo que no iba a elegir la universidad que ella quería, sino que lo haríamos sus padres.