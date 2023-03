Mariella Zanetti recibió múltiples elogios en las redes sociales después de mostrar que su hija Gamille Odé Zanetti trabaja como mesera, a pesar de contar con el respaldo económico de sus padres.

La ex vedette compartió un video en el que se ve a su hija, de 19 años de edad, trabajando como camarera en un restaurante de Miraflores. Sin embargo una usuaria decidió confrontarla y denunciar que en alguna ocasión Mariella habría maltratado a su hermano en su pollería.

“Hace muchos años atrás, mi hermanito menor trabajaba en San Fernando, tú tenías una pollería y por un motivo lo trataste horrible, lo humillaste y no sabes lo mal que la pasó por tu trato, no tienes idea (...) a tu hermosa niña le toca lucharla, espero de todo corazón no le pase NUNCA una situación como la que tú le hiciste vivir a mi hermano”, expresó la mujer identificada como Kary Carrera

Mariella Zanetti responde y desmiente supuesto maltrato

Zanetti no se mantuvo en silencio y de inmediato salió a desmentir a la mujer: “ ¿Lo traté horrible? ¿Lo humillé? Tu hermano debe haberse equivocado, cuando tenía mi pollería quien trataba con los proveedores era el administrador, no yo”.

A pesar de la respuesta de la actriz cómica, la usuaria persistió en su afirmación de que su hermano fue maltratado por la actriz cómica. Asimismo, expresó su deseo de que la hija de Mariella no tenga que pasar por una situación similar en la que se sienta desvalorizada.

La exvedette reiteró que ella nunca tuvo contacto con los trabajadores en el restaurante que tuvo en el pasado, y le solicitó a la usuaria que presentara pruebas de su acusación.

“ Cuando acuses a alguien de algo, sea con pruebas claras o de lo contrario, evita mencionarlo porque haces daño a la imagen de alguien. No es mi estilo gritarles a las personas y mucho menos humillarlas a menos que me faltaran el respeto, ahí si me defendería, pero es mentira”, sentenció.