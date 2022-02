Mariella Zanetti es el flamante jale de ‘El reventonazo de verano’, que se estrena el sábado 12 a las 8 de la noche, y volverá a lucirse en tanga, plumas y lentejuelas y aseguró que no hay hombre que le diga ‘lo que tiene que hacer y qué ropa ponerse’.

“Yo estoy superfeliz de reencontrarme con mis compañeros de trabajo de hace muchos años (Manolo Rojas y Fernando Armas). Me siento completamente engreída, feliz, muy cómoda con mi trabajo, donde me permiten hacer todo lo que yo quiera, claro, de la mano de Ernesto (Pimentel) y del equipo de producción. Estoy supercontenta y agradecida con la vida y con Dios. Feliz en el programa y nos divertimos nosotros para divertir al público, esa es la idea y todos colaboramos con eso”, indicó.

Vas a volver a lucirte en plumas y lentejuelas, a desempolvar las tangas...

Bueno, de la mano de Julio Zevallos es impresionante volver a hacer musicales porque tiene un talento impresionante, ya lo van a ver en el programa. También estoy un poco nerviosa porque hace tanto tiempo no bailaba en tacos y ropa chiquita, pero ahí estamos, todavía se puede, ja, ja, ja.

A qué se debe este cambio, porque cuando estabas con pareja colgaste las tangas...

No hay pareja, no hay hombre en esta tierra que a mí me diga qué hacer, para comenzar. No, olvídate, siempre he sido, gracias a Dios, una mujer independiente y que decide hacer lo que a mí me parece, que era lo correcto, y lo hacía porque es mi trabajo, y la persona que está a mi lado tiene que entender que es mi trabajo y apoyarme en todo.

Eso quiere decir que estás soltera...

Tengo mi pareja, él está muy contento y me apoya. Estoy muy contenta en mi vida personal, pero lo que queda claro es que no hay hombre en la tierra que me domine o me diga qué ropita no ponerme.

Premian a Mariella Zanetti como ‘La fría del año’ por frase tras separación de Melissa y el ‘Gato’: “Nadie se ha muerto”

El programa ‘América Hoy’ premió a Mariella Zanetti como el personaje más frío del año luego que protagonizara un curioso momento tras la separación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba.

Como se recuerda, tras su ‘ampay’ con el bailarín Anthony Aranda, Melissa Paredes pisó el set de ‘América Hoy’ para dar sus descargos del caso y fue entrevistada por Janet Barboza y Ethel Pozo. Sin embargo, la hija de Gisela Valcárcel rompió en llanto por el momento que se vivía.

Fue Mariella Zanetti, quien tras el fuerte careo a Melissa Paredes, le recalcó a las conductoras que nadie se ha muerto para llorar. Esta frase fue catalogada como “la más fría del año”.

“No tienen por qué estar llorando porque las cosas van a terminar o porque no se dio, simplemente uno tiene que aceptar la situación y a aprender a pedir perdón y a perdonar, sobre todo, lo que debemos aprender es a no juzgar y menos a insultar”, dijo Mariella al recibir su premio de ‘América Hoy’.

