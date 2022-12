Lo suelta todo. Mariella Zanetti, al igual que otros artistas peruanos, no es ajena a las protestas que ocurren en el interior del país. Sin embargo, una publicación hizo que explotara en contra de los manifestantes.

En el post, publicado en Twitter, muestra a un cachorro que habría sido sacrificado por vándalos en Azángaro, Puno. En la imagen se puede ver al animal muerto encima de piedras y en medio de la carretera.

Esto hizo que Mariella empleara sus redes sociales para expresar su enojo. La exvedette no tuvo reparos para insultar a los manifestantes que habrían cometido tal barbaridad.

“¿Esto es correcto?, esto es reclamo. Qué culpa tiene el perrito, animales de porquería. Como no los cuelgan para que vean lo que se siente, abusivos” , indicó Zanetti; quien adjunto la fotografía del cachorro y una conocida imagen de la década de los ochenta.

Mariella Zanetti no dejó pasar el supuesto maltrato que realizan los manifestantes a las mascotas en el interior del país.

Mariella Zanetti ‘cachetea’ a Carlos Vílchez por irse a América TV

En un divertido sketch, Mariella Zanetti personificó a la polémica Rubí y aprovechó en increparle al comediante Carlos Vílchez por pasarse a las filas de América Televisión para conducir un programa al mediodía junto a María Pía Copello.

Incluso, Mariella le recordó al cómico qué fue lo que pasó cuando se cambió de canal, asegurando que volvió a ATV llorando. Esto desató las risas de los presentes, pues además, la actriz le lanzó tremenda cachetada a Vílchez.

“Me mentiste, por qué no me dijiste que te cambiabas de canal. La última vez te fuiste y regresaste llorando, acaso no piensas en el público, cállate la boca. Y encima, si no fuera por Melva, no me hubiera enterado de que estabas casado, cuatro años de casado”, dijo.

TROME | Mariella Zanetti le lanza cachetada a Carlos Vílchez

TE PUEDE INTERESAR: