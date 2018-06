Marina Mora retoma relación con Renzo Spraggon [VIDEO y FOTOS]

“Es un hombre trabajador”, dijo Marina Mora tras afirmar que retomó su relación con el argentino Renzo Spraggon.



“Renzo es un hombre muy bueno, noble, tiene mucha inocencia y es muy trabajador, tiene mucho talento y carisma, tiene una luz tan especial que lo hace un ser humano increíble. Lo quiero muchísimo”, dijo Marina Mora .



Además, afirmó que no siente celos por el trabajo de Renzo, quien es stripper.



“Que haga fotos sexys no me parece ningún problema, es su trabajo”, sostuvo Marina Mora .



Por su parte, el argentino aseguró que quiere y respeta a Marina.

“Es una persona a quien quiero muchísimo, la respeto y es hermosa. Es una mujer muy especial para mí, estamos en un proceso que nos estamos conociendo cada vez más, viendo qué nos gusta del uno al otro”, expresó en ‘En boca de todos’.



Como se recuerda, Shirley Cherres dijo que si Marina aceptaba regresar con Renzo sería la ‘Shakira’ peruana, por ‘ciega, sorda y muda’.



Marina Mora es ampayada con chico reality