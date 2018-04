Marina Mora: Renzo Spraggón asegura que es feliz con ella [FOTOS]

Renzo Spraggón reveló que su relación con Marina Mora pasa por su mejor momento, pero reconoce que tiene un carácter complicado.



“Estoy feliz con Marina Mora. Ella se siente bien conmigo y lo demuestra (apareciendo juntos públicamente). Nos llevamos bien, admito que tengo el carácter un poco complicado, pero me comprende”, dijo Renzo.

¿Se han peleado?

No, pero obviamente no somos iguales, no tenemos el mismo carácter. Nos estamos conociendo, aprendiendo qué nos gusta.



¿Ya conoces a su familia?

Sí, me los presentó. Fui al cumpleaños de su hermana, todo buena onda, muy bien. En verdad, estamos bien, estoy feliz en el amor y en el trabajo. Todo va de forma positiva.