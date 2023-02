No se guardó nada. Mario Hart defendió a Rafael Cardozo después de enterarse de los comentarios de André Bankoff, el novio de la influencer ‘Cachaza’.

Todo ocurrió el jueves 23 de febrero en América hoy, en donde el piloto profesional criticó a Bankoff por decir que se consideraba un Rolex, la cual es considerada como una indirecta para Cardozo.

“Si él se siente el Rolex, está perfecto, pero no tiene que estar ahí diciéndolo. Si él está comentando ‘yo soy el Rolex’ es porque hay inseguridad”, aseguró el ex chico reality.

El esposo de Korina Rivadeneira también expresó que el comentario del novio de Carol Reali denota inseguridad de su parte y que él no estaría pendiente de las redes sociales de su pareja.

“Yo le recomendaría que se ocupe, que vea qué hacer, con qué llenar su día en lugar de andar comentando. No hay necesidad. Te juro que jamás me he metido a un ‘post’ de mi esposa a ver qué comentan”, indicó

Mario Hart ‘chanca’ a André Bankoff

